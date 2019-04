AVERTISSEMENT! Âmes sensibles s'abstenir. Les images qui suivent peuvent être difficiles à supporter pour les fans du Lausanne HC.

Pour les autres, régalez-vous de ce but zougois lors du cinquième match des demi-finales. Alors que Lausanne venait de prendre le 3-0 à la 21e minute par Reto Suri, Sven Senteler a mis le coup de grâce quatre minutes plus tard. Et avec la manière! Parfaitement lancé en zone neutre par Dominic Lammer, le joueur de centre formé par les Zurich Lions a profité de sa vitesse pour abuser Joël Genazzi, défenseur du LHC. Après avoir parfaitement réalisé sa feinte, le No 88 du EVZ a encore réussi à lever le puck en lucarne du revers. Du très (très!) bel ouvrage.

Vous l'avez réclamé, le voici. Le 4 à 0 de Senteler. Splendide. ????

