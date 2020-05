Thatcher Demko en a besoin

Le gardien américano-canadien des Canucks de Vancouver, Thatcher Demko, n'a qu'une envie: revoir la glace. Alors, même confiné chez lui, sous le soleil de San Diego, il a décidé de retrouver la douceur et l'odeur de son équipement pour s'entraîner.

Iker Lecuona à fond

Le pilote espagnol Iker Lecuona a très vite retrouvé le goût de la vitesse pour son retour sur la piste. C'est sûr, ça change de la Playstation.

Muy buen dia entrenando de vuelta con los pilotos!

Very good day training back with the riders! pic.twitter.com/ksa2rdNdzV — Iker Lecuona (@LecuonaIker) May 20, 2020

La relève chez les Marchand

Sawyer Marchand, la fille de l'attaquand des Bruins de Boston, Brad Marchand, semble avoir la même rage de vaincre que son papa. et en plus, elle marque!

Iga Swiatek

Laa joueuse plonaise Iga Swiatek (WTA 49) était très heureuse de retrouver les courts. Mais elle a ramené un défi de sa période de confinement. A vous de jouer.

Pas encore une star, mais...

Le petit Jalen n'est pas encore sur la Une des magazines sportifs. Il n'empêche qu'avec sa précision, juste avant d'aller dormir, il pourrait s'y retrouver un jour.