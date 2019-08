Dans une entrevue accordée à la «Neue Zürcher Zeitung», Timo Meier (22 ans) est revenu sur les moments forts de sa saison de NHL 2018-2019. Dont un épisode qui l'a profondément marqué. Le 16 mai, l’ailier appenzellois des San Jose Sharks avait contribué au succès de son club californien dans l’acte III de la finale de la Conférence Ouest contre les St. Louis Blues. Dans la prolongation, il avait distillé l’assist du but de la victoire à Erik Karlsson (5-4).

