A son 59e match de la saison avec des San Jose Sharks, qui connaissent une campagne difficile, Timo Meier a atteint le plateau des 20 buts. L’ailier appenzellois a signé la troisième réussite du club californien dans un duel perdu 3-5 contre les Florida Panthers au SAP Center.

Timo Meier with his 20th of the season! Sharks BACK within one again!#SJSharks pic.twitter.com/dfPiwsrudW