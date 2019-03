1. Deux «TimoTime»

Timo Meier, qui a été décoré par la première étoile au terme du match remporté contre les Blues de Saint-Louis (3-2), s’est inscrit deux fois au pointage au SAP Center. L’ailier appenzellois a d’abord enfilé son 25e but de la saison à la 17e minute en avantage numérique (le 1-1).

Il a ensuite inscrit son 26e goal de la campagne à la 20e minute d’une feinte qui témoigne de l’étendue de ses habiletés.

The clock doesn't stop and neither does Timo.



1:42PM is also #TimoTime! pic.twitter.com/5N7uVxb5J2 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 9 mars 2019

Ces deux «TimoTime» ont permis à l’ancien junior du SC Herisau d’établir un nouveau record national. Alors qu’il reste 14 matches de saison régulière au calendrier, Meier est devenu le joueur suisse qui a fait le plus trembler les cordages dans une saison régulière. La précédente marque était détenue par Nino Niederreiter, qui avait allumé 25 fois la lampe en 2016-2017 avec le Wild du Minnesota.

2. Deux «NinoTime»

«El Nino», justement, a démontré que sa force de caractère n’était pas une notion dénuée de sens et de réalité. Au lendemain de l’une des pires sorties de sa carrière (affreux différentiel de -6 contre les Jets de Winnipeg), le grand ailier grison a su rebondir avec les Hurricanes de la Caroline, qui sont allés cueillir de précieux points à Nashville (5-3).

Également récompensé par le première étoile, l’international suisse a aussi paraphé les deux premiers buts de l’équipe entraînée par Rob Brind’Amour pour atteindre le plateau des vingt réussites une quatrième fois dans sa carrière. Précision pas inutile: il n’avait pas attrapé ce chiffre en 2017-2018, alors qu’il avait été tenu éloigné de l’action pendant 19 parties pour des raisons médicales.

Le premier «NinoTime» dans l’antre des Prédateurs? Il a résonné à 15e minute suite à un lancer d’une précision horlogère (0-1).

Blink and you'll miss it! pic.twitter.com/QFG43cbe9I — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 10 mars 2019

Le deuxième «NinoTime» face au club des défenseurs bernois Roman Josi et de Yannick Weber? Il est intervenu à la 20e minute en supériorité numérique (0-2).

Ni-no chance on this deflection! pic.twitter.com/f0JTq719gI — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 10 mars 2019

3. La mise au jeu insolite de Josi

Dans l’autre camp, Roman Josi n’est pas demeuré inactif dans la défaite. Le capitaine de la franchise du Tennessee a trouvé deux moyens de polariser l’attention.

Premièrement, il a effectué l’une des mises au jeu protocolaires les plus insolites de l’histoire de la Ligue alors qu’il faisait face à Justin Williams.

Deuxièmement, il a récolté une 39e mention d’aide en contribuant au 1-2 enfilé par Craig Smith à la 23e minute.

#PREDS ON THE BOARD



CRAIG SMITH FINDS THE NET pic.twitter.com/AA5F4jGO42 — FOX Sports Tennessee (@PredsOnFSTN) 10 mars 2019

Il présente désormais une fiche de 54 points, dont 15 buts, en 70 parties. Il ne lui en manque plus que sept pour égaler son record personnel établi en 2015-2016.

4. Les arrêts de la nuit

Ils sont la propriété de Matt Murray. Dans le revers à Columbus (4-1), le gardien des Pingouins de Pittsburgh a effectué deux parades à la Gordon Banks.

L’Ontarien de 24 ans a fait ça.

It's possible @mattmurray_30 could become a criminal after this. ???? pic.twitter.com/DK0fIsc4Tq — NHL (@NHL) 10 mars 2019

Et ça.

???????????? QUEL ARRÊT, MATT MURRAY!! ????????????



(Ceci n'est pas une reprise.) pic.twitter.com/6xpM1zQ2Oh — LNH (@LNH_FR) 10 mars 2019

Mais il n’a pas pu empêcher les Tuniques Bleues de s’approprier deux unités qui en valent peut-être davantage. Grâce à ce succès, l’équipe de John Tortorella (qui a rayé le défenseur zurichois Dean Kukan de son alignement) a franchi la barre qualificative pour les play-off dans l’Association de l’Est au détriment du Canadien de Montréal.

5. Les BB comme YB

Les Bruins de Boston peuvent envisager de conclure une partenariat d’affaire avec nos Young Boys habiles sur herbe et sur gazon synthétique. Comme l’actuel et futur champion de Suisse de football, les BB ont pris l’habitude de renverser les situations dans les dernières secondes.

Jeudi, alors qu’ils étaient menés 3-2 par les Panthers de la Floride à 38 secondes du coup de klaxon, ils avaient trouvé le moyen de s’approprier les deux points dans le temps dit régulier.

Samedi, ils ont infligé une 40e défaite aux Sénateurs d’Ottawa (3-2) en signant le but de la victoire à la 60e minute par l’intermédiaire du Tchèque David Krejci.

DAVID KREJCI GIVES THE BRUINS THE LATE LEAD!#NHLBruins pic.twitter.com/tTvjjIwAzU — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 10 mars 2019

Coup de pot ou exemple d’abnégation? (nxp)