Timo Meier a égalé le record de nombre de points amassés en une saison par un joueur suisse lors des matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de lundi à mardi.

Dans la défaite des San Jose Sharks contre les Detroit Red Wings (3-2), l’ailier appenzellois a contribué à la deuxième réussite du club californien estampillée Tomas Hertl et obtenu son 62e point de l’exercice. Il a ainsi rejoint l’ancien défenseur Mark Streit qui avait accumulé 13 buts et 49 mentions d’aide avec le Canadien de Montréal en 2007-2008. Il lui reste six parties dans le calendrier régulier pour tenter d’améliorer sa production.

Deux autres Suisses se sont inscrits au pointage lors des huit autres duels qui figuraient à l’affiche. Le joueur de centre valaisan Nico Hischier a ajouté un 28e assist et un 45e point à sa fiche lors du succès des New Jersey Devils contre les Buffalo Sabres (3-1). L’attaquant soleurois Denis Malgin, qui était de retour au jeu après une absence de 30 jours pour des raisons médicales, a été crédité d’une 8e passe décisive dans le revers des Florida Panthers à Toronto (7-5), où John Tavares a allumé quatre fois la lampe pour les Maple Leafs.

A St.Paul, les Nashville Predators (avec les défenseurs bernois Roman Josi et Yannick Weber) ont composté leur billet pour les play-off en s’imposant 1-0 contre le Minnesota Wild (avec l’ailier saint-gallois Kevin Fiala).