1. Un énorme Timo Meier

Timo Meier, des Sharks de San Jose, a connu tout un match à Anaheim contre les Ducks (victoire 6-2).

L’attaquant appenzellois n’a pas affolé la statistique: il n’a ajouté «qu’une» mention d’aide (sa sixième de l’exercice) à sa fiche saisonnière en étant à l’origine de la seconde réussite des Requins, ponctuée par Kevin Labanc.

The ol' fake and rip for @Str8ToTheBanc and Joe Thornton moves into a tie for 16th on the NHL's all-time points list. pic.twitter.com/F5jtCAK1D3 — NHL (@NHL) 22 janvier 2018

Le neuvième choix overall du repêchage de 2015 ne figure pas dans la liste des trois patineurs étoilés à la fin de la rencontre. Mais l’ancien joueur des Mooseheads de Halifax a démontré l’importance du jeu sans le puck. Grâce à son positionnement devant John Gibson, le gardien de Ducks dont il a diminué le champ de vision, il a contribué au 3-0 enfilé par Mikkel Boedker.

Timo Meier with a perfect screen as Mikkel Bpedker scores his 100th NHL goal. #SJSharks up 3-0. pic.twitter.com/im50n3bPNV — Zachary DeVine (@zakkthebear) 22 janvier 2018

Il a également prouvé qu’il venait d’un pays où le soccer était un sport majeur.

Timo Meier or Cristiano Ronaldo? ?????? pic.twitter.com/9b5qpz4PDz — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) 22 janvier 2018

Son habileté de footballeur n’a pas seulement épaté la galerie: elle a conduit à l’ouverture du score de Marc-Edouard Vlasic.

Pretty sure you can see @Vlasic44's eyes opening wide on that loose puck.



He wanted that one. #SJSvsANA pic.twitter.com/VBgKqEHvUw — NHL (@NHL) 22 janvier 2018

2. Les Golden Knights à la première place

Aujourd’hui, on peut parier sur tout. Même sur l’identité de l’équipe qui règne sur la NHL après 46 matches. Les joueurs perspicaces qui avaient osé glisser une piécette ou quelques billets sur les Golden Knights de Vegas peuvent réserver leurs vacances au soleil.

Eh oui, grâce à son probant succès en Caroline contre les Hurricanes (5-1), la nouvelle franchise a pris la tête du classement général avec 66 points (un de plus que le Lightning de Tampa Bay).

Les Golden Knights se hissent au sommet de la LNH https://t.co/q63XDIueY0 — La Presse Sports (@LaPresse_Sports) 22 janvier 2018

La question est désormais de savoir si l’équipe mise sur pied par George McPhee et pilotée par Gérard Gallant peut aspirer aux grands honneurs et lorgner la Coupe Stanley.

Quand on voit son jeu, on se dit: pourquoi pas? A témoin, ce superbe goal de Pierre-Edouard Bellemare, qui a exploité une passe à l'aveugle de William Carrier.

William Carrier remet à @bellsy78 sans regarder! ????



Le duo francophone de Vegas fait des dommages en Caroline ???????????????? pic.twitter.com/JeuSK7S262 — LNH (@LNH_FR) 22 janvier 2018

Ou encore, la production de Jonathan Marchessault, dont la fiche personnelle est de 43 points.

This guy right here: Dynamite for the @GoldenKnights.



43 points on the year for @JMarchessault18 and the team lead. #VGKvsCAR pic.twitter.com/0KVwsX7NAR — NHL (@NHL) 22 janvier 2018

3. L’arrêt de la nuit

Il est la propriété de Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg.

Aggressive Hellebuyck = perfect Hellebuyck.



That's shutout #4 for the @NHLJets tendy. pic.twitter.com/lSapH4RkFc — NHL (@NHL) 22 janvier 2018

Son escapade lui a permis de frustrer Markus Granlund, des Canucks de Vancouver. Et de savourer un blanchissage, son quatrième de la saison. Les Jets se sont imposés 1-0.

4. P.K. Subban crée une polémique

P.K. Subban, l’électrisant défenseur des Prédateurs de Nashville, a créé une polémique à Montréal, là où il avait entamé sa carrière professionnelle avant d’être cédé aux Preds en retour de Shea Weber.

P.K. Subban fait réagir en publiant une photo sur Instagram.https://t.co/albUTJswGp pic.twitter.com/wF6yDQkwEi — Journal de Montréal (@JdeMontreal) 22 janvier 2018

La raison: sur une photo, il s’est affiché avec un chandail à l’effigie du Festival «Juste pour Rire».

Les réactions ont été instantanées. «Félicitations, mais le moment est mal choisi pour porter ce chandail. Vérifie sur Google…» Encore: «S.v.p. Brûle ce chandail au plus vite. Il représente la culture du viol.»

P.K. Subban semblait ignorer que Gilbert Rozon, le fondateur du Festival, était devenu l’une des personnalités les plus détestées au Québec, lui qui est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.

5. RIP Jim Johansson

Jim Johansson, le directeur général de l’équipe olympique des États-Unis, est décédé à l’âge de 53 ans.

We are devastated to announce that USA Hockey's Jim Johannson passed away early this morning. Our heartfelt condolences go out to his entire family. JJ will be greatly missed, but always remembered for his immensely positive impact both on & off the ice. https://t.co/dOHdw6WjwP pic.twitter.com/lJcHMAuEjY — USA Hockey (@usahockey) 21 janvier 2018

Il est mort dans son sommeil à son domicile de Colorado Springs. En tant que joueur, il avait pris part aux JO de 1988 et de 1992. Dans ses fonctions dirigeantes, il avait remporté 64 médailles, dont 34 en or. (Le Matin)