1. Meier, premier buteur suisse

Timo Meier, l’attaquant appenzellois des Sharks de San Jose, a débloqué son compteur à l’occasion du deuxième match de la saison. A Los Angeles, face aux Kings, il a dévié un tir du défenseur Marc-Edouard Vlasic et a ouvert le score à la 10e minute.

A l’origine de l’action, il y avait une passe magnifique du vétéran Joe Thornton. L’ex du HC Davos a ainsi engrangé un 1031e assist en carrière, une marque qui le rapproche encore davantage des plus grands.

Avec cette passe, sa 1031e en carrière, Jumbo Joe Thornton s'approche à deux mentions d'aide de Mario Lemieux et du 11e rang des meilleurs passeurs de l'histoire de la LNH #Sharks — Francois Gagnon (@GagnonFrancois) 6 octobre 2018

Les Sharks se sont imposés 3-2, grâce à une réussite de Kevin Labanc.

2. Douze minutes de glace pour Kukan

Un autre Suisse a patiné dans l’autre match qui s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi: le défenseur zurichois Dean Kukan, des Blue Jackets de Columbus.

The Cannon Crew is in midseason form.#CBJ pic.twitter.com/GKw7PceijI — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 6 octobre 2018

Le canon ne s’est mis qu’une seule fois en action dans l’antre des Tuniques bleues, battues 3-1 par les Hurricanes de la Caroline.

Kukan, lui, a patiné pendant 12'12'' (soit trois de plus que lors du premier match) et a terminé la partie avec un bilan neutre.

3. L’instant fondue de Nico Hischier

Les Devils du New Jersey débuteront leur saison samedi contre les Oilers d’Edmonton à Göteborg (19h). Avant de sauter sur la glace, ils ont trouvé le temps de jouer les touristes dans la ville suédoise. Le défenseur suisse Mirco Müller s’est même improvisé photographe pour engranger des souvenirs.

Team talents:

• @mjohansson90 asking locals for directions ?

• @muellermirco being the team photographer ?

• @jsdea10 already showing off what a great teammate he is by holding the umbrellas#DevilsGoAbroad pic.twitter.com/inM73mWthi — New Jersey Devils (@NJDevils) 4 octobre 2018

Nico Hischier, lui, est revenu sur le passage de trois jours en Suisse des Diablotins dans une vidéo réalisée par la NHL.

A trip home earlier this week gave @nicohischier the chance to do one of his favorite things: get the crew together for a fondue night. ????????



Hischier and the @NJDevils open the season tomorrow vs. the @EdmontonOilers in the #NHLGlobalSeries. pic.twitter.com/tF4VMCbR0E — NHL (@NHL) 5 octobre 2018

On y apprend que le joueur de centre valaisan a fait découvrir la fondue à ses coéquipiers et qu’il leur a expliqué les règles, notamment l’obligation de pousser la chansonnette si on perd son morceau de pain. Mais on ignore si un joueur a yodlé dans les Alpes.

4. Un toit pour le champion devenu SDF

En août 2018, un documentaire de la chaîne de télévision canadienne TSN avait révélé que Joe Murphy (50 ans), un ancien premier choix du repêchage qui a patiné pendant 15 ans dans la Ligue et qui a soulevé la Coupe Stanley en 1990, était devenu SDF et errait dans la ville de Kenora en Ontario.

Le reportage a sensibilisé la NHL et l’Association des joueurs, qui ont décidé de puiser dans leurs fonds d’urgence (notamment financé par les salaires des joueurs suspendus) pour offrir une chambre dans un motel jusqu’à la fin du mois d’octobre à Murphy.

For the moment, former #NHL player Joe Murphy has a roof over his head.@rwesthead reports that officials who administer the NHL/NHLPA Emergency Assistance Fund agreed to pay for a local motel room for him and he's been paid up through the end of October. https://t.co/G9HfdxBqaq pic.twitter.com/KMXe6i0gcP — TSN Hockey (@TSNHockey) 5 octobre 2018

Murphy n’est pas autorisé à quitter la région de Kenora car il fait face à des accusations de voies de fait dans une altercation qui aurait eu lieu dans un refuge pour sans-abris.

5. Un fan, un vrai

Mercredi, les Capitals de Washington ont hissé la bannière qui témoigne de la conquête de la Coupe Stanley 2018 au plafond de la Capital One Arena. Vendredi, un fan des Caps s’est offert la même (ou presque) cérémonie à son domicile.

#LetsGoCaps had our own banner raising at my house, we had to change up the mantel a bit! @Capitals @NoVa_Caps @spittinchiclets pic.twitter.com/DlH9N5ubUg — Max Walsh (@maxwalsh92) 5 octobre 2018

On aime. Ou pas. (nxp)