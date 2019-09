GE Servette sait ou il va. Mieux, il sait comment il veut y aller. Pour déjouer ls pronostics, Pat Emond, mais aussi Chris McSorley, Louis Matte, Jan Cadieux et Sébastien Beaulieu, ont élaboré un plan. Cette jeune équipe doit absolument partir sur les chapeaux de roues pour amasser un bon matelas de points d’entrée de jeu. Tout ce qui est engrangé aujourd’hui n’aura plus besoin de l’être demain.

Demain, lorsque les ogres auront trouvé leur équilibre alimentaire. Demain, lorsque que l’enchaînement des matches mettra à rude épreuve les organismes et que la profondeur de banc sera l’arme des riches. Demain, lorsque les coaches adverses auront appris à mieux faire déjouer ces Aigles juvéniles qui ont mis de la modernité dans leur jeu. Oui, demain, Pat Emond se félicitera d’avoir récolté ces bons points de septembre.

Les bons ajustements

En une semaine et quatre matches, Ge/Servette a parfaitement suivi son tableau de marche. Avec une recette simple: deux gardiens, Robert Mayer et Gauthier Descloux qui ont déjà volé des points en toute légalité. Des jeunes sans complexe, Deniss Smirnovs, Simon Lecoultre, Guillaume Maillard pour ne citer qu’eux, qui ne craquent pas sous le poids des responsabilités. Des étrangers à la fois décisifs et travailleurs.

Le voyage en Léventine aurait pu être parfait sans la blessure d’Henrik Tömmernes survenue en cours de seconde période. Sur le coup, Pat Emond a su trouver les bons ajustements pour ne pas s’égarer. Pour que ce voyage au bout de la Suisse ne se transforme pas en voyage au bout de l’enfer.

Fort de ces deux points acquis après une séances de tirs au but limpide (la classe de Smirnovs, Richard et Wingels à fait merveille), les Aigles doivent néanmoins faire face au premier gros accroc de la saison. Comment vivre sans son meilleur défenseur? Comment faire vivre un power-play sans celui qui fait si bien tourner la rondelle? Comment combler le vide laissé par ce mangeur de glace? Comment ne pas se perdre sans sans son guide défensif?

A Pat Emond de trouver les solutions. Pour achever de convaincre les sceptiques et reprendre sa route.

Ambri - GE Servette 2-3 tab (1-0 1-2 0-0)

La Valascia, 4578 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker et Hebeisen; Kaderli/Cattaneo.

Buts: 2e Zwerger (Fora, D’Agostini / 5c4) 1-0. 22e Lecoultre 1-1. 29e Fora (D’Agostini/ à 4c5!) 2-1. 30e Maillard (Richard/à 5c4) 2-2.

Tirs aux buts: Smirnovs, Richard et Wingels marquent. Ambri échoue trois fois.

Ambri Piotta: Hrachovina; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Fohrler, NGoy; Payr; D’Agostini, Flynn, Hofer; Trisconi, Müller, Zwerger; Incir, Goi, Bianchi; Neuenschwander, Dal Pian, Kneubuehler; Mazzolini. Entraineur: Cereda.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Guebey; Wingels, Smirnovs, Winnik; Maillard, Fehr, Rod; Wick, Richard, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Simek. Entraîneur: Emond.

Pénalités: 3x2’ + 1x 10’ (Plastino) contre Ambri; 2x2’ contre GE Servette.

Notes: Ambri sans Conz, Rohrbach, Jelova ni Kostner (blessés). GE Servette sans Antonietti, Kast, Völlmin, Fritsche (blessés), Charlin, Riat, Heinimann ni Smons (Sierre).