Tous les joueurs de jass vous le diront, il n’y a jamais de bons ou de mauvais moments pour jouer ses as. C’est une question de feeling ou de confiance en soi. Quand on est dans un état de grâce, que l’on dispose de tellement d’atouts dans son jeu, on peut d’ailleurs tout oser! C’est actuellement le cas de Antti Törmänen avec son HC Bienne.

Le coach des Seelandais peut compter sur un groupe qu’il a construit à son image et qui ne se pose aucune question. Jouer à Berne, contre le leader, qui n’avait encaissé que deux buts jusque-là? Même pas peur. L’entraîneur finlandais, qui avait remis son équipe dans le droit chemin après un brin de suffisance la veille contre FR Gottéron, s’est rendu dans la capitale avec le sourire, convaincu qu’il allait jouer un sale tour à son ancienne équipe. Et il a réussi son coup, le bougre!

Preuve que cette formation biennoise ne doute de rien, c’est avec Elien Paupe, son deuxième gardien, qu’elle a dompté l’Ours dans sa fosse. Alors que Jonas Hiller a pu souffler en se mettant à la porte, le Jurassien de 23 ans, qui n’avait joué que quatre parties en National League jusque-là, a su tirer son épingle du jeu.

Il est vrai que le Delémontain n’avait, à l’image de ses coéquipiers, rien à perdre. Face à cette impressionnante équipe de Berne, soit il se brûlait dans ce bain bouillant et c’eût été normal ou il devenait le héros. Avec Toni Rajala, en feu, qui a fait trembler trois fois les filets, il n’est pas prêt d’oublier cette sacrée soirée où les as de Törmänen ne se sont pas pris la tête. Ou plutôt si: celle du championnat. Quel beau leader! (nxp)