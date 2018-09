Je vous vois déjà venir et c’est aussi gros que les biceps des Lions version 2018-2019: eh oui c’est encore le LHC qui se taille la part du lion dans l’épisode zwei punkt null (2.0) de Hockey Inside alors que Gottéron est déjà lanterne rouge, et donc vous allez dire:

«Pourquoi TOUJOURS le LHC???».

Eh bien tout simplement parce que personne n’a envie d’entendre des histoires de «loser». De lire pourquoi les Dragons auront toujours zéro point samedi soir sur le coup de 22h après leur match contre Rapperswil.

Ou pourquoi GE Servette jouait nettement mieux au hockey la saison dernière avec Craig Woodcroft.

Les journées sont déjà assez dures comme ça…

Bien sûr, on ferait mieux de parler du leader, le HC Bienne. Mais une équipe avec du Fey, du Schmutz, du Pedretti, du Neuenschwander, du Diem et du Maurer qui survole le championnat, c’est juste le truc vexant qui énerve tout le monde sauf les Biennois.

Hockey Inside, saison 2, épisode zwei punkt null (2.0), achtung fertig los!

1. J’ai écrit hier un article intitulé «L’équipe la plus fun de la ligue, c’est le HC Bienne». Je vois déjà certains directeurs sportifs de clubs romands - et surtout (a)lémanique - secouer la tête en lisant ça et se dire:

«Gnâ Gnâ Gnâ Gnâ Gnâ Gnâââ».

2. C’est pourtant vrai que les Biennois sont fun. Y a un joueur qui me fascine dans cette équipe, c’est le peu connu et très miséricordieux Julian Schmutz, sorte de Thomas Rüfenacht du pauvre, un homme qui encaisse beaucoup plus de coups que ce qu’il n'en distribue sur la glace. Lui doit vraiment bien dormir après un match de hockey…

3. J’ai écrit dans Le Matin Dimanche un truc pas faux mais pas totalement juste non plus sur Ville Peltonen. Mea culpa. Je disais qu’il utilisait trop les mêmes joueurs. Mais avec du recul, c’est vrai que le coach finlandais du LHC n’a pas le choix.

Au moment de choisir qui envoyer sur la glace, il doit regarder au bout de son banc, et se dire:

«Toi non. Toi là-bas non. Toi non plus. Non. Non. Lui non. Les deux tout au fond, ça va pas le faire c'est beaucoup trop risqué. Les trois là-bas, eux surtout pas.»

4. Ça c’est vraiment pas moi qui l’ai dit mais un collègue au détour d’une discussion, au sujet de Tim Traber : «Son agent doit être un génie». J'ai pas compris où il voulait exactement en venir.

5. Il faut saluer le sens de l’humour de Robert Mayer, pendant une interview du coach des gardiens Sébastien Beaulieu, qui expliquait au micro de MySports pourquoi le titulaire habituel de GE Servette n’était que remplaçant pour le match contre Lausanne.

«Bla Bla Bla Bla Bla».

.@GDescloux32 est titulaire ce soir face au @lausannehc, Sébastien Beaulieu explique ce choix (qui n'enlève pas le sens de l'humour de @RobertMayer29...????). @officialGSHC pic.twitter.com/3yGsyZ8X6c — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) 25 septembre 2018

6. Ce genre de truc me fera toujours rire (mais faut mettre le son). Les hockeyeurs sont drôles quand même.

Ryan Reaves is the new Vegas Goal Horn ???????? pic.twitter.com/wa7bwBgTbJ — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 23 septembre 2018

7. Vermin Joël fait quand même un sacré début de championnat avec le LHC. Cinq points en trois matches, meilleur compteur de la ligue, le voici le véritable «Löwenkönig» du club (a)lémanique.

8. J’ose à peine imaginer le feu d’artifice à Malley zwei punkt null quand Genazzi Joël, Froidevaux Etienne, Bertschy Christoph, Zangger Sandro ou encore Herren Yannick carbureront aussi à plein régime.

9. Ça va vraiment pas fort pour Romain qui comptabilise autant de point que Benoît Jecker (un assist) à Lugano ni pour Roman qui n’a toujours pas joué en championnat avec Zurich. Roman me fait quand même savoir qu’il y a pas matière à s’inquiéter pour lui et qu’il avait de toute façon déjà fait le coup à Fribourg: jouer une demi-saison pour le prix d’une.

Roman me dit aussi que si on lui avait dit que cela ressemblerait à ça les entraînements du ZSC, il aurait encore préféré rester à Fribourg, quitte à jouer avec Tristan Vauclair, Flavio Schmutz et Sebastian Schilt.

Der neue ZSC-Trainer Serge Aubin („kämpfen kann man immer“) lässt seine Spieler nach der 1:4-Niederlage gegen die SCL Tigers leiden. pic.twitter.com/yOgqjcHhXV — Stephan Roth (@9Roth) 26 septembre 2018

10. C’est long (8 minutes), mais ça vaut le coup. Pour ceux qui l’ont pas encore vu et qui comprennent quelques mots de Züri-Dütsch, le dernier hommage des coéquipiers de Mathias Seger est vraiment hilarant.

