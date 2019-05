Sans l’ailier zurichois Sven Andrighetto (surnuméraire), l’Avalanche du Colorado est revenue à 2-2 dans la demi-finale de la Conférence Ouest au meilleur des sept matches contre les San Jose Sharks. A Denver, l’équipe entraînée par Jared Bednar s’est imposée 3-0 dans l’acte IV. Le but de la victoire a été inscrit par Nathan MacKinnon à 31e minute.

Le joueur de centre canadien de 23 ans a ainsi obtenu un point dans un huitième match éliminatoire consécutif et s’est rapproché du record de la franchise détenu par Joe Sakic depuis 1996 (10). Dans le camp des Sharks, l’ailier appenzellois Timo Meier a patiné pendant 15’34’’, a dû purger deux pénalités mineures et a terminé la rencontre sur un différentiel de -1.

Colombus battu

A l’Est, les Columbus Blue Jackets ont essuyé leur premier revers des play-off 2019 dans leur enceinte, où le son du canon n’a résonné qu’une seule fois. En effet, le défenseur zurichois Dean Kukan (11’06’’ de temps de jeu) et ses coéquipiers ont été battus 1-4 par les Boston Bruins, qui ont nivelé la demi-finale (2-2).

PATRICE BERGERON TALLIES IN FRONT TO SEAL THE BOSTON WIN!#NHLBruins 4 - 1 #CBJ FINAL

(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/19UxKtE3zQ