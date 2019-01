Deux minutes et six secondes. C'est le temps que Tim Traber a passé sur la glace de Malley 2.0, mardi soir face à Langnau. Un faible total dû à son statut de 13e attaquant dans l'alignement du LHC mais aussi à la pénalité de match qui lui a été infligée à la 36e en raison d'une bagarre avec le défenseur emmentalois Claudio Cadonau.

Traber avait déjà joué des poings à la 28e (2'+2'), face au top scorer des SCL Tigers Chris DiDomenico, lui aussi expulsé en fin de tiers médian pour comportement anti-sportif. Le No 12 des Lions peut-il se targuer d'avoir sorti le meilleur compteur adverse de son match, mentalement? Difficile de répondre à cette question. D'autant que la scène avait débouché sur une situation d'infériorité numérique qui aurait pu permettre à Langnau de réduire la marque.

Toujours est-il qu'il a reçu les félicitations de son coéquipier Joël Genazzi pour sa bagarre avec Cadonau, intervenue après un mauvais geste de l'Emmentalois sur Joël Vermin. «Traber a fait un travail d'équipe en se battant pour Vermin. Je suis très fier de lui, a spontanément lâché le défenseur lausannois à l'heure de l'interview au micro de MySports. Ça montre qu'on a du caractère et ça nous a fait du bien à tous.» Loin de Genazzi l'idée de prôner la violence. Non, c'est d'orgueil que le No 79 a voulu parler.

«Les gens ont assez dit qu'on était trop gentils»

Le transfert de Tim Traber au LHC l'été dernier avait déclenché quelques railleries. Et il faut bien admettre que l'ancien de Ge/Servette n'est pas le plus efficace des patineurs ni le joueur le plus talentueux du championnat; loin de là. Mais Lausanne ne l'a pas engagé pour son sens du but ou sa vision du jeu. «C'est un 13e attaquant utile», nous soufflait récemment un habitué du vestiaire de Malley 2.0. Sous-entendu: c'est un élément qui ne joue pas beaucoup (5'44 en moyenne), qui prend la place de personne, mais qui fait sentir à l'adversaire qu'il est sur la glace lorsque c'est le cas.

Le Canado-suisse met de l'impact, intimide et impose le respect dans les bandes. Mardi, il a fait comprendre aux Tigers que le LHC avait du répondant et que l'équipe était tout sauf disposée à se laisser marcher dessus physiquement. «Les gens ont assez dit qu'on était trop gentils», nous glissait un membre de l'encadrement vaudois, le 22 décembre dernier, au soir d'une scène qui avait vu Ronalds Kenins se faire expulser à la 13e pour avoir tombé les gants après une grosse charge du Zurichois Maxim Noreau. Le son de cloche doit être de la même trempe aujourd'hui.

Lausanne n'attend évidemment pas de Traber qu'il se batte et se fasse pénaliser à toutes les sauces. L'attaquant de 25 ans, lui, n'a joué que 2'06, mardi. Mais il a sacrifié sa deuxième partie de soirée pour défendre son coéquipier et mettre les «poings» sur les «i». Suffisant pour le qualifier de recrue utile sur la longueur d'une saison? Libre à chacun d'en juger. (nxp)