HC Ambri-Piotta

Damiano Ciaccio a débarqué en provenance de Langnau (Keystone).

L’ensemble de la légion étrangère d’Ambri est en fin de bail. Les prolongations de contrat du défenseur Nick Plastino ainsi que des attaquants Matt D’Agostini et Brian Flynn seraient toutefois discutées, selon les médias tessinois. De son côté, l’attaquant Jiri Novotny souhaiterait rester. Son homologue Robert Sabolic devrait s’en aller.

Au sein du contingent suisse, le club léventin réfléchit à prolonger l’ailier Mattia Hinterkircher, débarqué en cours de saison 2019-2020 en provenance de Zurich. Au rayon arrivées, le gardien de buts Damiano Ciaccio (Langnau), les défenseurs Zaccheo Dotti (Ajoie) et Cédric Hächler (Rapperswil) ainsi que les attaquants Josselin Dufey (Notre Dame Hounds/Midget AAA), Daniele Grassi (Berne) et Stanislav Horansky (Olten) ont été officialisés. Les frères jumeaux Anthony et Joël Neuenschwander, deux attaquants, ont été promus depuis le mouvement junior.

Daniel Manzato (Genève), Igor Jelovac (Rapperswil) et Fabio Hofer (Bienne) ne seront, quant à eux, plus des joueurs du HCAP.

CP Berne

Dustin Jeffrey est passé de Lausanne à Berne (Keystone).

Mis à part le gardien de buts finlandais Tomi Karhunen, toujours sous contrat, le CP Berne est en plein renouvellement de sa légion étrangère. Exit Andrew MacDonald (?), Mark Arcobello (Lugano), Andrew Ebbett (?), Jan Mursak (Frölunda) et Christian Thomas (?). Place aux attaquants suédois Ted Brithen (Rögle/Suède) et canadien Dustin Jeffrey (Lausanne), en attendant au moins une autre arrivée, sous les ordres de la nouvelle directrice sportive, Florence Schelling.

Côté suisse, le SCB a officialisé les départs de Pascal Caminada (Langenthal), de Justin Krueger (Lausanne), de Matthias Bieber (?), de Daniele Grassi (Ambri) et de Marc Kämpf (Langenthal). Gaëtan Haas jouera lui une saison de plus avec les Edmonton Oilers en NHL.

Les défenseurs du EV Zoug Thomas Thiry et Miro Zryd se sont engagés avec les Ours, à l’instar des attaquants Thierry Bader (Davos), Jan Neuenschwander (Bienne), Kyen Sopa (Erie Otters/OHL) et Simon Sterchi (Langenthal). Prêté à Langenthal lors des deux derniers exercices, le gardien de buts Philip Wüthrich sera la doublure de Tomi Karhunen.

Qui sera le coach de Berne? Le nom de Sam Hallam (Växjö Lakers/Suède) circule.

HC Bienne

Bienne a engagé l'attaquant d'Ambri Fabio Hofer (Keystone).

Joren van Pottelberghe (Davos) a débarqué pour prendre la succession du gardien de buts Jonas Hiller, parti à la retraite. Les Seelandais ont en outre misé sur les défenseurs Riccardo Sartori (Olten) et Yanick Stampfli (EVZ Academy) ainsi que sur les attaquants Fabio Hofer (Ambri) et Tino Kessler (Davos). Rajan Sataric (Rapperswil), Jan Neuenschwander (Berne) et Damien Riat (Washington Capitals) sont partis, alors que Mathieu Tschantré a mis un terme à sa carrière.

Parmi les joueurs importés, seuls les attaquants Marc-Antoine Pouliot et Toni Rajala ont un contrat en poche. Le défenseur Anssi Salmela et l’attaquant David Ullström pourraient ne pas être prolongés, selon le Journal du Jura. Peter Schneider s’est quant à lui engagé avec Brno en République tchèque.

HC Davos

Le Servettien Robert Mayer a poussé Joren van Pottelberghe vers la sortie (Keystone).

Davos a recruté le dernier rempart du GSHC Robert Mayer et Joren van Pottelberghe est parti à Bienne. C’est du reste le seul engagement à mettre à l’actif des Grisons jusqu’ici. Thierry Bader (Berne), Tino Kessler (Bienne), Jerome Portmann (Olten) ainsi que les étrangers Otso Rantakari (?), Jesse Mankinen (HPK/Finlande) et Mattias Tedenby (Vityaz Podolsk/KHL) s’en sont allés. Leurs homologues Magnus Nygren (défenseur), Perttu Lindgren et Aaron Palushaj (attaquants) sont toujours liés au HCD, alors que le défenseur Félicien Du Bois et l’ailier Dario Meyer, en fin de bail, pourraient voir leurs contrats prolongés. L’attaquant finlandais Teemu Turunen (HIFK) serait le quatrième renfort importé davosien, selon expressen.se.

HC Fribourg-Gottéron

L'attaquant canadien de Langnau Chris DiDomenico est venu compléter la légion étrangère des Dragons (Keystone).

Fribourg a misé sur le gardien de buts canado-suisse Connor Hughes (Langenthal) pour seconder Reto Berra après le départ de Ludovic Waeber (Zurich). Les défenseurs David Aebischer (Gatineau/LHJMQ), Benoît Jecker (Lugano) et Dave Sutter (Zurich) ainsi que les attaquants Jordann Bougro (EVZ Academy) et Yannick Herren (Lausanne) sont arrivés, alors que Marco Forrer (EVZ Academy), Aurélien Marti (Lugano), Ralph Stalder (retraite), Lukas Lhotak (Rapperswil) et Flavio Schmutz (Langnau) sont partis. L’avenir des attaquants Adrian Lauper et Tristan Vauclair, en fin de bail, n’est pas connu. Au bénéfice d’un contrat valable jusqu’en 2021 chez les Dragons, Noah Schneeberger est indésirable, selon La Liberté. Le défenseur pourrait retourner à Rapperswil, où il était prêté en deuxième partie de saison dernière.

Parmi les étrangers, le défenseur Ryan Gunderson ainsi que les attaquants Daniel Brodin, David Desharnais et Viktor Stalberg ont tous un contrat encore valide. Au contraire de Zach Boychuk (?), non-conservé. L’attaquant canadien Chris DiDomenico (Langnau) a été engagé.

Genève-Servette HC

L'arrivée de l'attaquant suédois Linus Omark n'a pas encore été officialisée (Keystone).

Daniel Manzato (Ambri) épaulera Gauthier Descloux dans les cages, à la place de Robert Mayer, parti à Davos, et de Stéphane Charlin, prêté à La Chaux-de-Fonds. Autre arrivée probable: celle de l’attaquant suédois Linus Omark (UFA/KHL), qui viendrait garnir une légion étrangère également composée du défenseur Henrik Tömmernes et de l’attaquant Daniel Winnik. Quid de ses homologues Eric Fehr, en fin de contrat, et Tommy Wingels, que l’on dit courtisé et au bénéfice d'une clause de sortie? Débarqué mi-février, Jordan Caron (?) ne sera plus là en 2020-2021.

Parmi les Suisses, les départs d’Eliot Antonietti (?), de Neil Kyparissis (Sierre) et de Jeremy Wick (Rapperswil) sont actés. Jesse Tanner a été prêté à La Chaux-de-Fonds. Et l’attaquant John Fritsche (fin de bail)? Et le centre Tanner Richard, qui serait sur le marché d'après la RTS? Des jeunes devraient en outre continuer à être intégrés.

SC Langnau Tigers

Flavio Schmutz a débarqué en provenance de Fribourg (Keystone).

Le coach danois Heinz Ehlers s’en est allé. Il a été remplacé par son adjoint Rikard Franzén. Exit, aussi, le Canadien Chris DiDomenico (Fribourg), le Finlandais Harri Pesonen (Magnitogorsk/KHL) ainsi que les Suisses Damiano Ciaccio (Ambri), remplacé par le gardien de buts de l’EVZ Academy Gianluca Zaetta, et Claudio Cadonau (Zoug). L’attaquant de Fribourg Flavio Schmutz portera lui le maillot emmentalois, alors que les juniors Bastian Guggenheim (défenseur), Joel Salzgeber et Keijo Weibel (attaquants) ont été intégrés au contingent professionnel.

Du côté des renforts importés, hormis les départs de Chris DiDomenico et de Harri Pesonen, les attaquants Eero Elo, Aaron Gagnon et Ben Maxwell sont en fin de contrat, au contraire du centre Robbie Earl.

Lausanne HC

L'engagement de l'attaquant canadien Cory Conacher devrait bientôt être officialisé (Keystone).

Exit Philip Holm (?), Alexandre Grenier (Iserlohn/Allemagne), Dustin Jeffrey (Berne) et Vadim Pereskokov (?). Place au défenseur québécois Mark Barberio (Colorado Avalanche) et à l’attaquant ontarien Cory Conacher (Tampa Bay Lightning) aux côtés de Cory Emmerton, seul étranger encore sous contrat au terme de l’exercice 2019-2020. En fin de bail, le défenseur Petteri Lindbohm va-t-il prolonger?

Dans les rangs suisses, Yannick Herren (Fribourg) et Tim Traber (Lugano) s’en sont allés, alors que l’ailier Benjamin Antonietti a signé un nouveau contrat. Le défenseur de Berne Justin Krueger va également débarquer, à l’instar de Guillaume Anex, prêté la saison dernière aux Ticino Rockets, et de l’attaquant de Lugano Mauro Jörg. Quid de l’ailier Lee Roberts, libre depuis le 30 avril? Lié aux Lions jusqu’en 2021, le centre et capitaine Etienne Froidevaux serait sur le marché, selon MySports

HC Lugano

Lugano s'est offert l'attaquant américain de Berne Mark Arcobello (Keystone).

Avec les départs de Taylor Chorney (?), de Linus Klasen (Luleå/Suède), de David McIntyre (?), de Paul Postma (?) et de Johan Ryno, la légion étrangère de Lugano ne compte plus que le nom de l’attaquant américain Mark Arcobello, arrivé de Berne, et celui de son homologue finlandais Jani Lajunen.

Benoît Jecker (Fribourg), Mauro Jörg (Lausanne), Massimo Ronchetti (?) et Julien Vauclair (retraite) ne seront plus bianconeri non plus, alors que les contrats des attaquants Timo Haussener et Loic Vedova ont été prolongés. Lié aux Tessinois jusqu’en 2021, l’ailier Dario Bürgler serait sur le marché, selon la RTS.

Au rayon arrivées, celles du défenseur Aurélien Marti (Fribourg), de Tim Traber (Lausanne) ainsi que des Autrichiens à licence suisse Raphael Herburger (Salzbourg) et Bernd Wolf (Villacher/Autriche) sont actées. Les juniors Alessandro Villa et Nicolò Ugazzi, deux défenseurs, ont été promus en première équipe.

SC Rapperswil-Jona Lakers

Jeremy Wick est passé de Genève à Rapperswil (Keystone).

Rapperswil a annoncé 13 départs: Jorden Gähler (Kloten), Nico Gurtner (Olten), Cédric Hächler (Ambri), Florian Schmuckli (Thurgovie), Corsin Casutt (GCK Lions), Fabio Hollenstein (Thurgovie), Danny Kristo (?), Jan Mosimann (?), Tom Pyatt (?), Roman Schlagenhauf (?), Juraj Simek (Kloten), Andri Spiller (Kloten) et Casey Wellman (?). Noah Schneeberger est reparti à Fribourg, où il a encore un an de contrat, mais le défenseur pourrait revenir là où il avait été prêté en deuxième partie de saison dernière. L’avenir des attaquants Cédric Hüsler et Michael Loosli, en fin de bail, est en suspens.

A l’inverse, le contrat de l’ailier Nando Eggenberger a été reconduit, alors que les défenseurs Igor Jelovac (Ambri) et Rajan Sataric (Bienne) ainsi que les attaquants Marco Lehmann (Kloten), Lukas Lhotak (Fribourg), Jeremy Wick (Genève) et Steve Moses (USA/Jokerit Helsinki) ont été engagés. Ce dernier est du reste le seul joueur importé actuellement sous contrat aux côtés de l’attaquant Andrew Rowe. L’imprévisible Roman Cervenka sera-t-il prolongé?

EV Zoug

Zoug a misé sur le défenseur de Langnau Claudio Cadonau (Keystone).

Quatre départs (Johann Morant à Zurich, Thomas Thiry et Miro Zryd à Berne ainsi qu’Oscar Lindberg au Dynamo Moscou) et trois arrivées (le défenseur Claudio Cadonau de Langnau ainsi que les attaquants Livio Langenegger et Dario Wüthrich de l’Académie) sont officiels.

Parmi les étrangers, outre le départ du Suédois Oscar Lindberg, qui devrait être imité par le Norvégien Andreas Martinsen (?), les attaquants Karl Klingberg, Jan Kovar et Erik Thorell ont toujours un contrat. Chez les Suisses, l’ailier Fabian Schnyder, en fin de bail, est dans l’expectative. Prêté par Washington en deuxième partie de saison dernière, le défenseur Tobias Geisser devrait repartir en Amérique du Nord, au sein de l’équipe ferme des Capitals, les Hershey Bears.

ZSC Lions

Johan Morant est venu bonificer l'arrière garde zurichoise (Keystone).

Parmi les étrangers, les gardiens Joni Ortio (?) et Fredrik Pettersson-Wentzel (?) n’ont pas été conservés. A l’instar du défenseur Topi Jaakola. Maxim Noreau (défenseur), Marcus Krüger, Fredrik Pettersson et Garrett Roe (attaquants) sont en revanche toujours là.

Côté suisse, Tim Berni (Columbus Blue Jackets) et Dave Sutter (Fribourg) sont partis, alors que le meilleur buteur de la saison 2019-2020 Pius Suter pourrait imiter le premier cité en traversant l’Atlantique. Le gardien Ludovic Waeber (Fribourg), le défenseur Johann Morant (Zoug) ainsi que l’attaquant Luca Capaul (EVZ Academy) ont été engagés. A l’instar de Noah Meier (défenseur) et de Kaj Suter (attaquant), promus depuis les GCK Lions.

Jérôme Reynard