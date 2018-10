Tristan Scherwey n’a pas pour habitude d’avoir la langue dans la poche. Le puncheur du CP Berne dit ce qu’il pense et peu importe si ça plaît ou non. Après le match de gala entre son équipe et les New Jersey Devils (2-3 ap), le Fribourgeois d’origine a avoué un sentiment mitigé au moment de penser à cette défaite contre la franchise de NHL. «On avait presque l’impression de jouer à l’extérieur, a-t-il remarqué à plusieurs reprises devant les caméras suisse-alémaniques. C’est évidemment une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués lorsque l’on évolue dans cette patinoire.»

Touristes en masse

Il est vrai que l’arène de la capitale n’a jamais vibré comme elle sait si bien le faire lorsque le SCB y joue un match de championnat. Le meilleur moment? L’entrée des artistes et la très belle ovation pour Nico Hischier. L’ancien junior du club a reçu un accueil comme rarement un joueur «adverse» n’en a eu. «Et je comprends évidemment pourquoi cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère particulière, a poursuivi Tristan Scherwey. Je sais que nos fans habituels n’étaient pas tous présents. Mais c’était tout de même une soirée cool pour tout le monde. N’allez pas croire que je suis déçu.»

Certains spectateurs, par contre, ont été déçus. Durant l’intégralité de la première période, le speaker a demandé à plusieurs reprises aux fans des estrades de se serrer. «Il y a encore de nombreux supporters qui sont à l’extérieur. Merci de bien vouloir leur faire un peu de place.» Les 17031 billets de l’enceinte avaient, évidemment, été vendus pour cette occasion et tous les détenteurs de sésame n’ont pas passé une soirée mémorable comme en témoigne ce tweet:

In peu dommage qu'il y ait entre 500 et 1000 personnes qui ont payé un billet pour le voir.... Et qui ne voit même pas 1cm de glace.... #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/hGEUD9Bsyx — SteveN (@steve2842nuss) 1 octobre 2018

Sur la glace, Tristan Scherwey a conscience de ne pas être passé loin de l’exploit. Mais il relativise: «Oui nous les avons regardés droit dans les yeux. Mais New Jersey est encore dans sa phase de préparation, contrairement à nous.» Les Bernois n’auront pas le temps de rêvasser après cette soirée spéciale puisqu’ils se rendront mercredi à Genève pour une rencontre de championnat. «Cela fait deux semaines que nous parlons de cet enchaînement, remarque Tristan Scherwey. Nous savons que ce match face à New Jersey n’est pas notre réalité.» Aux Vernets, les Bernois disputeront donc leur second match consécutif à l’extérieur après ce «Global Challenge» en terrain hostile... dans leur PostFinance Arena. (nxp)