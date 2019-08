L’attaquant fribourgeois du CP Berne Tristan Scherwey (28 ans) a été invité au camp d’entraînement des Ottawa Senators en NHL. Le robuste joueur dispose d’une clause libératoire dans son contrat, qu’il avait renouvelé en février jusqu’au terme de la saison 2026-2027, pour rejoindre la grande ligue nord-américaine.

Au maximum, Scherwey passera trois semaines dans la capitale du Canada, où il tentera de convaincre l’organisation des Senators de lui offrir un contrat. Il pourrait ainsi manquer jusqu’à 8 matches de National League disputés par les Ours.

Dans la capitale ontarienne, l’ex-junior de Fribourg-Gottéron tentera de se faire valoir au sein d’un club en reconstruction, qui a opéré un virage jeunesse lors des douze derniers mois. 31es et derniers de la saison régulière 2018-2019, les Sens ont pris l’habitude de patiner dans un Centre Canadian Tire peu garni et ont perdu plusieurs joueurs d’impact depuis l’été 2018 (Erik Karlsson, Matt Duchene, Mark Stone et Ryan Dzingel, notamment). Plusieurs postes seront à pourvoir durant le camp d’entraînement qui sera conduit par un nouvel entraîneur, Denis Smith.