Trois des quatre Suisses engagés dans le championnat de NHL dans la nuit de vendredi à samedi ont inscrit un but.

A Raleigh, où les Carolina Hurricanes ont battu les New Jersey Devils (5-2), Nino Niederreiter a ouvert la marque d’un puissant tir décoché depuis la ligne bleue.

Nino Niederreiter with a ???? to open the scoring! pic.twitter.com/QE87XmoPp9

L’ailier grison, qui a également distillé un assist et qui a été récompensé par la première étoile, a ainsi obtenu son huitième goal de la saison.

Dans l’autre camp, le défenseur zurichois Mirco Müller a été crédité de sa deuxième réussite de la campagne 2019-2020 sur le 1-1 en ponctuant une magnifique action collective.

We're LOVING this team goal ???? #NJDevils | @NJDevils pic.twitter.com/Vrh9whIoBX

Blessé, le joueur de centre valaisan Nico Hischier n’a pas été aligné.

A Winnipeg, Timo Meier a également été désigné «meilleur homme du match». A la 47e minute, l’ailier appenzellois a signé son 19e but de l’exercice synonyme de goal de la victoire des San Jose Sharks (2-3).

It's Timo time! Timo Meier gives San Jose the lead in the third!#SJSharks pic.twitter.com/1V04YnIn4U