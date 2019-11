Quand il réunit sur la même glace Biennois et Emmentalois, le hockey perd son effet de surprise. L’imprévisibilité qui rend les soirées si électrisantes ne trouve pas place dans les derbies bernois. Depuis une saison et demie, il semble ainsi écrit que les confrontations entre voisins, peu spectaculaires, se destinent presque inexorablement à se jouer au-delà du temps règlementaire. L’issue de quatre des cinq duels précédents s’était ainsi décidée lors de la séance des tirs aux buts. Une brève séquence qui a au moins le don de raviver brièvement la ferveur de la foule.

Longtemps, ce 115e rendez-vous de l’histoire entre les deux formations a pris une direction similaire. Car à l’hermétisme éternel du jeu emmentalois se sont ajoutés d’autres éléments réducteurs d’émotions. Engagé sur plusieurs fronts, le HC Bienne n’a actuellement pas d’énergie à perdre dans des choses qui, d’un point de vue comptable, ne rapportent rien. Entre deux tours de Champions Hockey League et un autre de Coupe de Suisse – Langnau est à nouveau attendu lundi à la Tissot Arena à l’enseigne des quarts de finale – le hockey produit à échelle industrielle a supplanté le hockey spectacle dont les hommes d’Antti Törmänen peuvent pourtant être friands. Quand le calendrier le leur autorise.

Face à des Tigres emmentalois poussés par un fort vent dans le dos (5 victoires de suite), les débats n’ont jamais décollé. Durant plus de trois quarts d’heure, ni les chairs ni les esprits ne se sont échauffés. Comme si tout le monde attendait qu’une poignée de penalties, au terme de 65 minutes, viennent livrer leur verdict.

Reste que Toni Rajala n’est pas «Monsieur tout le monde». L’étincelle, l’illumination ne pouvait finalement venir que de la canne du topscorer finlandais. Le 2-1 décisif du meilleur buteur des lieux ne saurait toutefois effacer trois quarts d’heure de pénitence. Soit le temps qui a été nécessaire au dauphin de National League, qui peut prétendre passer en tête en cas de succès ce samedi chez le leader Zurich, pour remettre un peu d’ordre dans la maison et pour Rajala de tirer profit de l’indiscipline adverse pour décider du sort de ce match sans relief.

Avec trois buts en avantage numérique, le HC Bienne a fait parler sa lucidité dans les moments cruciaux. Comme l’avait relevé à son époque le regretté Raymond Devos, un rien multiplié par trois donne trois fois rien. Et pour trois fois rien, on obtient déjà quelque chose. Pour les Seelandais, cela vaut une 14e victoire. Une fois encore, ils ont prouvé que dans leur rôle d’équilibriste, ils finissent le plus souvent par retomber sur leurs pattes.

Julien Boegli, Bienne

Bienne – Langnau 4-1 (1-1 0-0 3-0)

Tissot Arena. 6009 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Fluri, Obwegeser et Schlegel.

Buts: 10e Pesonen (Diem) 0-1, 14e Rathgeb (Cunti/5 c 4) 1-1, 47e Rajala (Fuchs, Pouliot/5 c 4) 2-1, 57e Künzle (Rajala, Salmela/5 c 4) 3-1, 60 (59’27) Schneider (Cunti, Kessler/cage vide) 4-1.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Ulmer, Moser; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Künzle, Fuchs, Kessler; Schneider, Cunti, Kohler; Neuenschwander, Gustafsson, Holdener. Entraîneur: Törmänen.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Lardi; Berger, Diem, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; DiDomenico, Maxwell, Dostoinov; Kuonen, In-Albon, Rüegsegger. Entraîneur: Ehlers.

Notes: Bienne sans Brunner, Hügli, Kreis, Lüthi, Riat ni Ullström (blessés), mais avec Makaï Holdener (en licence B de la Chaux-de-Fonds). Langnau sans Erni ni Gagnon (blessés). Langnau évolue sans gardien de 58’54 à 59’27.

Pénalités: 2 x 2' contre Bienne, 7 x 2’ contre Langnau.