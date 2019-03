La date du 9 juin 2018 restera gravée dans la mémoire de Kevin Fey, défenseur aux trois poumons du HC Bienne. Le Bernois, établi à Châtillon dans le Jura depuis plusieurs années, épousa ce jour-là Marie, sa compagne depuis 9 ans. «Un beau mariage et une belle fête, comme on sait si bien les célébrer dans le Jura», se rappelle le numéro 4 du HCB.

Pour la partie officielle, Kevin Fey n’avait non pas choisi un seul témoin, mais deux hommes de confiance. Et pas n’importe lesquels: son coéquipier, le Jurassien Marco Pedretti et… un certain Gaëtan Haas, désormais adversaire sous le maillot du CP Berne. Les trois joueurs ont par le passé vaillamment défendu les couleurs du HCB jusqu'au départ de Haas, qui est né et a grandi à Bienne, en direction de la capitale en 2017. «Gaëtan et moi, nous avons été très proches au cours des dix dernières années. Avec Marco aussi, que j’ai connu durant ma période au HC Ajoie. Il était tout jeune et commençait à jouer avec la première équipe à l’époque.»

Les souriants Gaëtan Haas (à gauche) et Marco Pedretti sont les deux témoins de mariage de Kevin Fey.

En cette belle journée du 9 juin, une belle brochette de hockeyeurs pros s’était déplacée dans le Jura pour fêter dignement un nouveau chapitre de l’existence de Kevin Fey, devenu un des piliers de ce HCB qui vise désormais une place en finale du championnat: Dave Sutter (ZSC Lions), Anthony Huguenin (Langnau), Benoit Jecker (Lugano) ou encore Igor Jelovac (Ambri), pour ne citer que quelques-uns des invités de marque présents au mariage de Kevin Fey.

Concours de gym à 3h du matin

«La fin de soirée s’était déroulée dans une halle de gym que nous avions louée pour célébrer notre mariage», se souvient Fey. «Vers 3 heures du matin, les gars ont commencé à sortir les gros tapis de gymnastique et à descendre les anneaux. Je peux vous garantir qu’à ces heures tardives, vous n’avez plus peur de rien», se marre le Jurassien d’adoption. «Je venais de me faire opérer à un pied, mais j’avais tout de même réalisé quelques belles prouesses aux anneaux.»

Dorénavant, Kevin Fey attend de pied ferme le retour au jeu de son témoin de mariage passé dans le camp bernois. Blessé en cours de série contre GE Servette en quarts de finale, Gaëtan Haas a retiré sa minerve et s’est remis à patiner avec un maillot distinctif mercredi matin, au lendemain de la première défaite des Ours dans la capitale (4-2). «Celui-là, je l’attends, et je n’aurais en tout cas aucune pitié si je le croise sur la glace», grogne Fey en mimant un bon coup d’épaule assorti d’une bonne tape sur les avant-bras. «D’ailleurs, je vais me renseigner s’il n’y a pas moyen de faire rayer son nom du registre de mariage», se marre-t-il.

Reste désormais à voir si les retrouvailles entre le marié et ses deux témoins auront déjà lieu samedi lors de l’acte III ou plus tard dans la série. Les deux Biennois, Fey et Pedretti, de leur côté, sont déjà prêts et mènent surtout 2-0 dans la série. (nxp)