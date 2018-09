Des générations de hockeyeurs ont été traumatisés par le déplacement de la Litternahalle. Rien que l’évocation de la patinoire haut-valaisanne fait frissonner. Après avoir passé Sierre, il faut encore se coltiner les derniers (interminables) kilomètres pour se retrouver au confins de la Suisse romande. Là, au pied des Alpes, il ne fait pas bon être un visiteur. Se faire hurler dessus durant soixante minutes en dialecte? Glaçant même pour le plus aguerri des patineurs.

C’est cet enfer qui était promis aux Genevois pour un premier de Coupe de Suisse on ne peut plus périlleux. Pourtant, la promesse n’a pas été tenue. Quelques poignées de spectateurs (2050 selon une estimation à la louche) garnissaient poliment les gradins de la vétuste enceinte. Les hurlées en suisse-allemand? Tout juste bonnes à commander la Bratwurst réglementaire à la buvette.

Quart d’heure pourri

Dès lors, GE Servette aurait dû tout pour transformer ce pèlerinage en promenade d’échauffement avant le début des choses vraiment sérieuses, vendredi à Bienne. Aurait dû. Car c’est dans un sacré pétrin que les hommes de Chris McSorley se sont fourrés. En faisant absolument tout faux durant un quart d’heure de jeu, ils se sont fort logiquement trouvés menés 2-0 par les Valaisans du Haut. Mention spéciale aux sorties de zone terrifiantes d’Eliot Antonietti à deux reprises sur le même shift. Et même après la réduction du score de Jeremy Wick tombée de nulle part, le GSHC n’a pas assumé son statut de grand favori.

Depuis l’arrivée de Chris McSorley, le système de jeu a passablement évolué par rapport à l’an dernier lors de l’éphémère passage de Craig Woodcroft. Retour aux sources et à un transition défense-attaque beaucoup plus verticale. La possession de puck stérile n’est plus à l’ordre du jour. Du moins sur le papier. Hier, les dribbles inutiles ont été bien trop nombreux, tandis que les actions tranchantes étaient à admirer dans les rangs adverses. Le maître en la matière? Tanner Richard. Le flamboyant joueur devient, lorsqu’il est frustré, quelconque, voire carrément agaçant. C'était le cas à Viège.

Il a fallu une soufflante de Chris McSorley après vingt minutes de jeu pour que ses troupes se mettent à jouer de la bonne manière. Enfin! Etait-ce beau? Non. Etait-ce efficace? Non plus. Mais au moins le plan de match a été respecté durant les quarante dernières minutes avec trois buts à la clé dont le dernier dans la cage vide. Suffisant pour s’imposer face à une formation de Swiss League. Mais contre une équipe de National League, cela ne sera plus le cas. Il reste trois jours à Chris McSorley pour effectuer les derniers réglages. Ce faux-départ d’hier a peut-être une conséquence positive. Il a montré aux Genevois qu’ils ont encore bien du boulot avant le premier match, vendredi à Bienne. (nxp)