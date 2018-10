1. C’était dangereux pour les cardiaques

La trame du duel entre les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto n’était pas conseillée aux personnes qui souffrent de troubles cardiaques. Le score après 58’35: 5-4 pour les Canadiens. Le score après 59’31: 6-6. Patrick Kane (deux fois) et Auston Matthews ont fait trembler les cordages à trois reprises en 55 secondes sans manquer de se provoquer au moment de célébrer l’efficacité de leur travail.

Au final, la franchise ontarienne s’est imposée 7-6 après 19 secondes de prolongation grâce à ce but de Morgan Rielly.

MORGAN RIELLY IN OVERTIME! THE LEAFS PULL IT OFF 7-6 AFTER AN EXTREMELY WACKY ENDING!#TMLTalk pic.twitter.com/tBBaQ4kZ6Y — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 octobre 2018

2. Chapeau, Tavares

John Tavares, qui s’était entendu avec les Maple Leafs à l’ouverture du marché des joueurs autonomes au début du mois de juillet, a réussi son premier tour du chapeau avec la franchise ontarienne.

L’ex du SCB est impliqué sur les réussites Nos 3, 4 et 5 de l’équipe pilotée par Mike Babcock. Il s’agit du 9e hat-trick d’une carrière entamée en 2009 avec les Islanders de New York. Depuis cette année-là, un seul joueur en a réussi davantage dans la Ligue: Alex Ovechkin (Washington, 12).

3. Le contre parfait

Un autre match n’a pas servi la statistique personnelle des gardiens: la lampe a viré treize fois au rouge lors de la confrontation entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York (8-5). S’il y a un goal qu’Alexandar Georgiev, le dernier rempart d’origine bulgare des Rangers n’a pas vu venir, c’est bien celui de Jordan Staal (3-3 à la 30e minute).

Clutch block from @Jslavin74.

Snipe city by Jordan Staal.



What a sequence for the @NHLCanes. #NHLFaceoff pic.twitter.com/oflErUeyi7 — NHL (@NHL) 7 octobre 2018

Parmi les grands clichés du milieu, il est coutume de d’affirmer que tout va très vite en hockey. Eh bien, sur ce coup-là, c’est vrai.

4. Le premier buteur des années 2000

On ne sait pas encore si l’attaquant russe Andreï Svechnikov, qui avait été sélectionné en deuxième position par les Hurricanes lors du repêchage 2018, deviendra un joueur étoile de la NHL. Mais, quoi qu’il advienne, il laissera une trace dans la grand livre d’histoire de la Ligue grâce à cette réussite, qui fut celle de la victoire (le 6-5).

He's been wanting it and now @ASvechnikov14 has it. Career goal No. 1 for the second overall pick in 2018. ???? #NHLFaceoff pic.twitter.com/gt6kFEOW6q — NHL (@NHL) 7 octobre 2018

Le Russe de 18 ans est en effet devenu le premier joueur né dans les année 2000 à inscrire un but dans un match officiel.

Andrei Svechnikov of the @NHLCanes is the first player born in the 2000s to score an NHL goal. #NHLStats #NHLFaceoff pic.twitter.com/WEshcV9g1j — NHL Public Relations (@PR_NHL) 8 octobre 2018

5. Gare au duo Kovalchuk-Kopitar

Le bon vieux Ilya Kovalchuk (35 ans), qui a effectué son retour en NHL après cinq saisons passées à Saint-Pétersbourg (KHL), a démontré que ses habiletés étaient intactes et que son association avec le Slovène Anze Kopitar pouvait devenir cauchemardesque pour les adversaires des Kings de Los Angeles.

Un premier point dans la LNH en cinq ans pour Ilya Kovalchuk sur un but magnifique d'AnzeKopitar donne l'avance aux LAKings. pic.twitter.com/l3NzPauvjY — Le Trio Hockey (@LeTrioHockey) 8 octobre 2018

Après avoir contribué à l’ouverture de score, le vétéran russe a ajouté un deuxième point personnel sur le but de la victoire inscrit par Alex Iafallo. Les Kings se sont imposés 4-2. (nxp)