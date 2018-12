Les neuf Suisses alignés dans les quinze matches de NHL disputés dans la nuit de samedi à dimanche ont amassé sept points personnels.

Décoré de la deuxième étoile, Kevin Fiala a été impliqué sur tous les buts des Nashville Predators, défaits à domicile par les New York Rangers (4-3). L’ailier saint-gallois a inscrit un goal et ajouté deux assists pour atteindre le plateau des vingt points depuis le début de la campagne.

KEVIN FIALA GETS IN ALONE AND WRISTS ONE HOME TO TIE IT!#Preds pic.twitter.com/uF7xpy6Rea