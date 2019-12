Roman Josi, qui n’avait plus allumé la lampe depuis le 16 novembre, a inscrit deux buts en NHL dans la nuit de lundi à mardi alors que cinq matches figuraient au calendrier. Récompensé par la deuxième étoile, le défenseur bernois a été dominant au Madison Square Garden, où les Nashville Predators ont battu les New York Rangers (2-5). Après avoir contribué à l’ouverture du score de Rocco Grimaldi, l’international helvétique a signé le 1-2 à la 31e minute.

Roman Josi walks in and snipes one home!#Preds pic.twitter.com/KfjGde7qAi — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 17, 2019

A deux minutes du coup de klaxon, il a assuré la victoire des Preds dans un filet désert.

Roman Josi (@rjosi90) using whatever screen is available to him. pic.twitter.com/T6fVABTpvW — NHL (@NHL) December 17, 2019

Également aligné avec l’équipe entraînée par Peter Laviolette, l’arrière bernois Yannick Weber a patiné durant 12’15 et rendu une carte de +1.

Premier hat-trick

Les quatre autres Suisses en uniforme n’ont pas amélioré leur statistique personnelle, mais trois d’entre eux ont savouré une victoire.

A Dallas, les Edmonton Oilers se sont imposés 1-2. Le centre seelandais Gaëtan Haas a obtenu un temps de jeu de 10’34 au centre du quatrième trio. A Sunrise, l’attaquant soleurois des Florida Panthers Denis Malgin a terminé la partie remportée 6-1 contre les Ottawa Senators sur un différentiel négatif (-1). Noel Acciari a, lui, concocté le premier hat-trick de sa carrière alors que Jonathan Huberdeau a atteint le plateau des 400 points.

A Columbus, avec le défenseur zurichois Dean Kukan dans leur alignement, les Blue Jacket se sont offerts les Washington Capitals (3-0). Dans le camp des Caps, l’arrière zurichois Jonas Siegenthaler a terminé la partie sur un bilan neutre.

Echange majeur

La nuit nord-américaine a aussi été pimentée par un échange majeur. Alors que son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison, l’ailier vedette des New Jersey Devils Taylor Hall (28 ans) a été échangé aux Arizona Coyotes.

En retour, le club du joueur de centre valaisan Nico Hischier et du défenseur zurichois Mirco Müller a obtenu trois espoirs, le premier choix des Coyotes au repêchage 2020 et un choix conditionnel de la franchise du désert à la draft de 2021. La transaction tend à démontrer que le club de la banlieue new-yorkaise, qui n’est que 30e du classement général (32 matches, 25 points) a tiré un trait sur ses ambitions dans la présente campagne et entend poursuivre son travail de reconstruction.

Premier choix des Edmonton Oilers à l’encan de 2010, Taylor Hall portait le maillot des Devils depuis 2016. Lors des 30 matches disputés en 2019-2020, il a amassé 25 points, dont six buts.