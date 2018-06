Moins de deux semaines après avoir amené la Coupe Stanley à Washington, Barry Trotz a choisi de faire comme Zinédine Zidane et de démissionner de son poste de coach. L'entraîneur de 55 ans était en poste depuis quatre ans.

Dans un communiqué, le Canadien dit avoir pris cette décision après consultation avec sa famille. Selon plusieurs médias nord-américains, Trotz ne gagne «que» 1,5 million de dollars et il avait une clause en cas de victoire qui aurait boosté ses revenus de 300 000 dollars. Désormais sur le marché et auréolé d'une bague de champion, le coach pourra négocier un bien plus juteux contrat avec une formation de NHL. (ATS/nxp)