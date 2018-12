Six Suisses ont chaussé leurs patins dans les treize matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais un seul a laissé une trace sur la feuille des pointeurs: Nico Hischier.

Le joueur de centre valaisan a grandement contribué à la victoire des New Jersey Devils à Boston contre les Bruins (5-2). En plus d’ajouter un 15e assist à sa fiche, l’ex joueur de Viège et de Berne a atteint le plateau des dix réussites saisonnières lorsqu’il a inscrit le 4-1.

NICO HISCHIER WITH A TOP SHELF BEAUTY!#NJDevils pic.twitter.com/NOhSQt3xWO — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 28 décembre 2018

Quant à son coéquipier zurichois Mirco Müller, il n’a pas été convoqué par l’entraîneur John Hynes.

En Californie, Timo Meier a fêté un succès avec les San Jose Sharks contre les Anaheim Ducks (4-2), mais l’attaquant appenzellois n’a pas retrouvé le chemin des filets. Dans ce duel, John Gibson, le portier des Canards, a réussi un arrêt fantastique sur une tentative de Joe Thornton.

John Gibson is showing off at this point pic.twitter.com/IgB7JXriz3 — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 28 décembre 2018

L’arrière zurichois Jonas Siegenthaler, qui a patiné durant 14’14 avec les Washington Capitals et qui a adressé deux tirs, a connu la victoire contre les Carolina Hurricanes (3-1). Malgré leurs 49 lancers, les Nashville Predators (sans Yannick Weber, blessé) sont restés muets face aux Dallas Stars (2-0). Le capitaine Roman Josi a bouclé la rencontre sur un bilan neutre alors que l’ailier saint-gallois Kevin Fiala a rendu une carte de -1.

A Chicago, où Patrick Kane a réalisé un hat-trick, le Minnesota Wild a dominé (48-20 dans le chapitre des tirs), mais s’est incliné (5-2). Avec un temps de jeu limité à 13’09, l’ailier grison Nino Niederreiter n’a pas récolté de mention personnelle.

Le Colorado Avalanche, qui a composé avec l’ailier zurichois Sven Andrighetto pendant 10’22, a quitté Las Vegas sans point (2-1). (Le Matin)