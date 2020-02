Un quatorzième Suisse a patiné en NHL en 2019-2020: dans la nuit de samedi à dimanche, alors que onze matches figuraient au calendrier de la ligue professionnelle nord-américaine, Calvin Thürkauf (22 ans) a effectué ses débuts avec les Columbus Blue Jackets.

You only get one rookie lap. Tonight was Calvin Thurkauf’s #CBJ pic.twitter.com/8LwBhtFSMD — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) February 23, 2020

Repêché en 185e position en 2016 par le club de l’Ohio, l’ailier zougois a joué durant 8’01'' dans la défaite contre les Nashville Predators à l’issue d’une série de tirs aux buts qui a nécessité seize artificiers (4-3). «J’ai essayé de faire de mon mieux, de jouer mon jeu», a expliqué l’ancien junior de l’EV Zoug après la rencontre, où les défenseurs bernois des Preds Yannick Weber et Roman Josi n’ont pas amélioré leur fiche personnelle.

"I just tried to play my game." - Thurkauf#CBJ pic.twitter.com/O6pVM1aXpr — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) February 23, 2020

Au Prudential Center, le défenseur zurichois Mirco Müller et le joueur de centre valaisan Nico Hischier n’ont pas griffé la feuille des compteurs dans la victoire des New Jersey Devils contre les Washington Capitals (3-2). Un duel au cours duquel l’ailier russe des Caps Alex Ovechkin est devenu le huitième joueur de l’histoire à atteindre le plateau des 700 buts.

Au Madison Square Garden, Timo Meier a été crédité d’un 40e point. L’ailier appenzellois a distillé une mention d’aide dans la partie perdue par les San Jose Sharks contre les New York Rangers (3-2).

Au Scotiabank Center de Toronto, Nino Niederreiter a signé son dixième goal de la campagne pour les Carolina Hurricanes, qui ont battu les Toronto Maple Leafs (3-6).

Nino Niederreiter gives Carolina the 2-1 lead!#LetsGoCanes pic.twitter.com/uGquKkYxpH — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 23, 2020

Au Canadian Tire Centre, où le Canadien de Montréal a battu les Ottawa Senators (0-3), Carey Price a décroché le 48e blanchissage de sa carrière.

Le gardien a aussi démontré quelques habiletés avec ses poings lorsque le trublion Brady Tkachuk lui a cherché des noises.

