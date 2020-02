Auteur d’un but dans la nuit de mercredi à jeudi, Kevin Fiala (23 ans) connaîtra-t-il sa saison de NHL la plus productive?

A Vancouver, où Minnesota s’est imposé 3-4 aux tirs aux buts contre les Canucks, l’ailier saint-gallois du Wild a ouvert le score à la 2e minute.

That sound is just lovely.@KevinFiala22 with the backhand, forehand before netting this one. pic.twitter.com/NOHJxcxrzI — NHL (@NHL) February 20, 2020

Le No 22 de la franchise du Midwest américain a ainsi atteint le plateau des quinze buts et collecté un 39e point à l’occasion de son 54e match disputé en 2019-2020. Sa moyenne de point par rencontre: 0,72.

Le record du Suisse, qui prend part à sa sixième campagne dans la ligue professionnelle nord-américaine, date de l’exercice 2017-2018. Alors avec les Nashville Predators, il s’était inscrit 48 fois au pointage en 80 parties (moyenne: 0,6 par match).

Retranché à cinq reprises de l’alignement en début de saison par l’ex-entraîneur Bruce Boudreau qui lui reprochait son manque d’implication défensive, Fiala dispose encore de 23 matches pour tenter de battre sa meilleure marque.

Un autre Suisse a patiné alors que six duels figuraient au calendrier: Gaëtan Haas. Le joueur de centre seelandais a été confronté à la défaite à Boston avec des Edmonton Oilers toujours privés de Connor McDavid, blessé (1-2 ap). Il a obtenu un petit temps de jeu de 7’59'' et conservé un différentiel neutre dans ce duel tranché dans le temps supplémentaire par David Pastrnak.

PASTA LA VISTA, BABY!



David Pastrnak (@pastrnak96) ties the League lead in goals (43) with this @EASPORTSNHL OT winner. pic.twitter.com/QKKtzs1UB6 — NHL (@NHL) February 20, 2020

Ancien joueur d’Ambri, l’attaquant Dominik Kubalik a touché deux fois la cible pour les Chicago Blackhawks, battus 3-6 par les New York Rangers.

Kubalik again! Second of the night for Dominik Kubalik!#Blackhawks pic.twitter.com/8mfZF4maTR — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 20, 2020

Le rookie tchèque a déjà allumé 25 fois la lampe.

Sport-Center