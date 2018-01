*** Damiano Ciaccio (Langnau)

Le gardien neuchâtelois des Langnau Tigers n’a toujours pas pris de but en 2018. Blanchi tant à Lausanne qu’à domicile contre Lugano, Damiano Ciaccio a livré deux performances de choix. Il a même dégoûté les Lausannois lors des tirs aux buts. Défié à quatre reprises, il n’a pas capitulé une seule fois.

(Keystone)

** Barry Brust (FR Gottéron)

Deux semaines de suite que Barry Brust fait tout juste. Cela nous change de décembre où le gardien canadien de FR Gottéron était redevenu ordinaire. Avec un portier en état de grâce, les Dragons ont à nouveau une chance de remporter des points à chaque rencontre. Tant face à Zoug que contre Kloten, Barry Brust a été excellent. Sur les cinq derniers matches, il n’a encaissé que six buts.

(Keystone)

* Marc-Antoine Pouliot (Bienne)

Bienne cartonne toujours autant et son top-scorer n’y est pas étranger du tout. Bien au contraire. Sur les trois matches de cette semaine, le Québécois a totalisé cinq points (2 buts, 3 assists). Si précieux par son coup d’œil offensif, Marc-Antoine Pouliot est également impliqué dans les tâches défensives. Avec un meilleur compteur dans cette forme, Bienne peut voir l’avenir avec le sourire.

Le joueur à suivre – Sandro Zangger (Lausanne)

Les anglophones ont l’habitude de dire qu’une horloge cassée donne deux fois l’heure juste par jour. Est-ce le même syndrome qui a frappé l’ailier lausannois, dimanche à Ambri? Double buteur à la Valascia, Sandro Zangger a mis fin à une disette de 27 matches. Va-t-il poursuivre en si bon chemin ou sera-t-il un nouvel exemple «d’horloge cassée»?

Le bonnet d’âne – Ralph Stalder (FR Gottéron)

Mais pourquoi donc le défenseur fribourgeois s’est-il senti obligé de lever le coude dans la tronche de Denis Hollenstein, dimanche, lors du succès de son équipe? Logiquement suspendu pour la rencontre de mardi soir à Zoug, Ralph Stalder manquera cruellement à une arrière-garde qui doit déjà se priver de Schilt, Kinezle et Glauser. Et sa suspension pourrait être plus lourde encore suivant la décision prise par le juge unique. (Le Matin)