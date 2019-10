Comme l’a dit un jour l’ami Confucius, l’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Il a suffi d’une bonne semaine de préparation, sans un long déplacement la veille à Lugano, Zoug ou à Rapperswil, pour faire briller les lames et remettre les patins au point, droits dans leurs bottes; en un mot, du carburant dans le moteur.

Les Genevois, qui restaient en apnée après quatre revers d’affilée, ont enfin sorti la tête de l’eau devant leur public. Et c’est Langnau, venu avec l'intention d’en profiter, qui a plongé aux Vernets, les lames en peine. Cette formation genevoise, qui met en lumière des talents du hockey suisse, encore tout mouillés derrière les oreilles, n’en finit pas de surprendre son monde, avec une septième victoire en 12 rencontres. Et dire que Henrik Tömmernes et Tanner Richard ne jouent pas. Et que Tommy Wingels, le meilleur compteur du championnat, ne marque plus depuis cinq parties!

On se posait d'ailleurs plein de questions sur ces Aigles et notamment ces jeunes garçons lancés par Patrick Emond dans ce bain si bouillant. Ils semblaient sur les genoux, à bout de souffle. Simon Le Coultre et Deniss Smirnovs, qui ont d’emblée montré la voie du succès, ont prouvé qu’à 20 ans on pétait le feu en le puisant dans l’ancre de leur jeu. Quand ils touchent le puck, le geste est réfléchi, la passe est juste, le tir est parfait. Le quatrième but confectionné par les deux artistes était un modèle du genre. En ajoutant encore Guillaume Maillard, qui fêtait ses 21 ans ce vendredi, Roger Karrer et Marco Miranda, qui sont de mieux en mieux intégrés, les autres mômes du groupe ont su aussi se mettre en vitrine. Il y aura finalement 6 à 3 pour les Genevois qui n’ont jamais douté, même si, en fin de partie, ils ont permis à Julian Schmutz et Raphael Kuonen un retour à l’Ilfis moins long et humiliant.

A vrai dire, mine de rien, ce match contre les joueurs de l’Emmental valait son pesant de cacahuètes, bien plus que ces trois points précieux au compteur. Car on ne cache pas qu’une cinquième défaite avant de se rendre ce samedi à Bienne aurait pu mettre le doute sous les casques des Grenat et tout changer. Au lieu de cela, en inscrivant encore six buts ce vendredi contre la bande à Ehlers, les Aigles vont pouvoir aller de l’avant dans le Seeland, en confiance, le sourire aux lèvres et la fleur au fusil jouer un choc au sommet plutôt chic. Avec plein d'espoirs...

Christian Maillard, Genève