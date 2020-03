Un seul Suisse a patiné dans la nuit de mercredi à jeudi alors que quatre matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Au Capital One Arena, Jonas Siegenthaler a été confronté à la défaite avec Washington contre les Philadelphia Flyers (2-5). Aligné durant 14’10 (différentiel de -1), le défenseur zurichois a accidentellement brisé la main d’un adversaire en effectuant un tir en direction de la cage défendue par Brian Elliott.

Durant le premier tiers-temps, sa tentative a été bloquée par l’Américain James van Riemsdyk, qui a été contraint de rentrer aux vestiaires. A la fin de la rencontre, l’équipe de Pennsylvanie a annoncé la nature de la blessure de son ailier gauche sans préciser la durée de son absence.

La surprise de la ronde porte la signature des Anaheim Ducks. Avant-derniers de la Conférence Ouest (67 matches, 62 points), les Californiens ont surpris le Colorado Avalanche (2e avec 88 points en 66 parties) à Denver.

