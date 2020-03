Selon des informations publiées par le quotidien 24 heures, un homme d’affaires tchèque installé sur la Côte ferait partie des repreneurs du Lausanne HC. Le club vaudois - en plein processus de vente - aurait en effet attiré les convoitises de Zdenek Bakala, un multimillionnaire de 59 ans qui a fait fortune dans la finance et le charbon.

L’ancien propriétaire de l’équipe cycliste Omega Pharma - Quick Step (de 2011 à 2018) est aujourd’hui un entrepreneur et un investisseur dans les secteurs de l'énergie, des médias, de l'agroalimentaire ainsi que de la restauration. Il fait partie des vingt plus grosses fortunes de son pays et est bien connu des universités romandes, lui le philanthrope, dont la Fondation Zdenek et Michaela Bakala, créée avec son épouse et établie à Genève, attribue notamment des bourses à des étudiants suisses et tchèques.

A noter que le futur capital-actions du LHC pourrait être majoritairement détenu pas deux personnes. L’identité de la seconde, qui serait également installée dans la région, n’a pas encore filtré.