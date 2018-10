Le LHC n’a pas été mauvais, samedi à Berne. Les Lions ont certes concédé une troisième défaite consécutive, mais ils n’ont pas été déclassés (2-0). Non, ils ont tenu le choc, principalement grâce à une organisation défensive compacte et agressive ainsi qu’à un Luca Boltshauser à son affaire devant sa cage.

Profondeur de banc limitée

Il y a toutefois un domaine - et pas des moindres - dans lequel Lausanne a souffert de la comparaison avec les Ours: l’impact offensif. Longtemps incapable de mettre en danger le gardien Leonardo Genoni, le LHC a dû attendre le troisième tiers pour se montrer enfin plus percutant (12 tirs à 7). Soit dès le moment où l’entraîneur Ville Peltonen a choisi de couper son banc pour enchaîner les présences de ses hommes forts.

Voilà qui soulève une donnée importante de l’équation: le tacticien finlandais n’est pas aidé par la profondeur limitée de son effectif. Alors qu’un seul absent de marque est à signaler et doit être remplacé par un nouvel étranger ces prochains jours (Jeffrey), il a été contraint de chambouler l’ensemble de ses trios offensifs en vue des deux parties du week-end.

Vite, un renfort

D’abord vendredi à Malley 2.0, où Peltonen avait décidé de concentrer ses forces sur ses deux premières triplettes, au risque de créer un déséquilibre avec les deux autres. Puis samedi à Berne, où le coach lausannois avait davantage réparti ses atouts. Mais où chacune des deux lignes de parade comportait un élément qui n’était pas véritablement à sa place (Zangger et Simic). Deux options différentes pour deux échecs avec un seul but marqué. Vite, un renfort offensif.

(nxp)