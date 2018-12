1 Dites, Monsieur l’arbitre...

Il n’y a pas que les joueurs qui sont susceptibles de livrer des performances atroces. Les arbitres ont aussi le pouvoir d’influencer le cours d’un match par leurs mauvaises décisions.

Ces temps-ci, TJ Luxmore est un spécialiste en la matière. Samedi, au Centre Bell, il a refusé un but à Philipp Danault du Canadien de Montréal car il a estimé que, sur l’action, Artturi Lehkonen avait simulé une faute contre les Sénateurs d’Ottawa.

How in gods name is this embellishment on Artturi Lehkonen?



They just robbed the Finn of a highlight reel assist. pic.twitter.com/6SWBuJdmos — Scott Matla (@scottmatla) December 16, 2018

Même la consultation des images n’avait pas ramené l’officiel à la raison. Et il avait réussi à créer une unanimité contre lui.

C'est rare que je me permets de critiquer un arbitre mais cette punition sur Lehkonen, c'est du gros n'importe quoi — Luc Gelinas (@LucGelinasRDS) December 16, 2018

Dimanche, ce brave TJ Luxmore a été contraint d’invalider une réussite parfaitement valable de Brad Marchand, des Bruins de Boston, contre les Sabres de Buffalo (victorieux 4-2).

Brad Marchand scores a legitimate goal but the referees blow the play dead before the puck goes in the back of the net! #NHLBruins pic.twitter.com/wj9KHdk73D — Boston Bruins on CLNS (@BruinsCLNS) December 16, 2018

La raison: il avait arrêté le jeu avant que le puck ne franchisse la ligne.

Si le département des arbitres est cohérent, le directeur de jeu pourrait bien passer les Fêtes sous les cocotiers plutôt que sur des patinoires.

2 Quenneville pressenti à Philadelphie

Selon plusieurs médias, les Flyers de Philadelphie sont sur le point de congédier leur entraîneur en chef Dave Hakstol, en poste depuis 2015. Et de le remplacer par Joel Quenneville, récemment mis à la porte par les Blackhawks de Chicago.

L’entraîneur des @NHLFlyers, Dave Hakstol, est dans l'eau chaude. Les rumeurs s'accentuent à propos de son congédiement.



Un journaliste qui suit les Flyers, Dave Isaac, affirme qu'il sera remercié d'ici demain, puis remplacé par Joel Quenneville.



?? https://t.co/JvEjnajhyV pic.twitter.com/ZjDydlQ8IL — 98,5 Sports (@985Sports) December 17, 2018

Les Flyers pointent au dernier rang de l’Association de l’Est (31 matches, 28 points) et viennent de procéder à un changement de directeur général (Fletcher a pris la place d’Hextall). Un remaniement derrière le banc semble donc être le prochain stade du processus.

Confronté à la rumeur, l’attaché de presse s’est contenté de dire: «Dave Hakstol est notre coach.» Il ne pourrait que, dans quelques heures, il utilise l’imparfait dans la même phrase.

3 Crawford commotionné

Le départ forcé de Joel Quenneville n’a pas permis aux Blackhawks de Chicago de quitter l’unité des soins intensifs. Avant-derniers de l’Association de l’Ouest, ils sont subi une dégelée contre les Sharks de San Jose (7-3), match au cours duquel l’ailier appenzellois Timo Meier n’a pas obtenu de point.

Plus embêtant encore, ils ont perdu leur gardien No 1, Corey Crawford, qui s’est blessé dans un choc avec un coéquipier et qui souffre d’une commotion cérébrale.

Corey Crawford was injured tonight after a collision with a teammate. The Blackhawks have confirmed that the injury is a concussion. Hoping for a quick recovery.#Blackhawks pic.twitter.com/sHPRCsG11o — Hockey Daily (@HockeyDaily365) December 17, 2018

Le Montréalais, qui avait manqué les dix premiers matches de la saison pour se remettre d’une commotion, pourrait bien être inscrit sur la liste des blessés pour une longue période.

4 Les arrêts de la nuit

Si Corey Crawford n’a pas été en mesure de s’illustrer, d’autres gardiens ont réalisé des arrêts époustouflants.

Ce fut le cas de Linus Ullmark, des Sabres de Buffalo, que les «BB» ont dû maudire. Pour ça.

Linus Ullmark a réalisé une performance spectaculaire devant le filet des @BuffaloSabres, dimanche, incluant cet arrêt époustouflant aux dépens de Ryan Donato! ???????????? pic.twitter.com/98aRlWJmQT — LNH (@LNH_FR) December 17, 2018

Et pour ça.

Ce fut également le cas d’Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, qui a dégoûté William Karlsson, des Golden Knights de Vegas, sur cette action.

Henrik Lundqvist’s heroic save on William Karlsson is our Play of the Night, presented by @WendysCanada! pic.twitter.com/HFyeAUldT2 — Sportsnet (@Sportsnet) December 17, 2018

Les visiteurs venus du Nevada ont cependant eu le dernier mot (4-3 ap).

5 Un ex du HC Bienne en évidence

A Winnipeg, les Jets et le Lightning de Tampa Bay ont orchestré l’un des matches les plus spectaculaires de la saison (89 tirs). L’équipe canadienne s’est imposée 5-4 dans la prolongation grâce à une réussite de Mark Scheifele et a étendu sa séquence victorieuse à cinq matches.

An electrifying game to the very last minute, but it's @markscheifele55 taking the @EASPORTSNHL OT winner and the @NHLJets extending their win streak to five games. pic.twitter.com/xFSJpU0EDO — NHL (@NHL) December 17, 2018

Dans cet affrontement entre deux formations qui pourraient bien se retrouver en juin, comme l’écrit «RDS», un ancien joueur du HC Bienne a exercé un rôle majeur. Le Danois Nikolaj Ehlers a rendu une fiche de deux buts et d’une mention d’aide.

NIKOLAJ EHLERS TIES IT UP WITH HIS SECOND OF THE NIGHT!#GoJetsGo pic.twitter.com/tb7UuRTsap — Hockey Daily (@HockeyDaily365) December 17, 2018

La série «sourires» du Lightning, elle, s’est arrêtée à huit matches. (nxp)