Un seul Suisse a griffé les patinoires de NHL à l’occasion des trois matches au calendrier dans la nuit de vendredi à samedi: le joueur de centre soleurois Denis Malgin, qui a inscrit son quatrième but de la saison pour les Florida Panthers.

DENIS MALGIN WHIPS ONE PAST NIEMI TO TIE IT!#FLAPanthers pic.twitter.com/M9MEiJ0S0o