Timo Meier a été dominant dans l’acte III des demi-finales de la Conférence ouest. A Denver, où les San Jose Sharks se sont imposés 2-4 contre le Colorado Avalanche, l’ailier appenzellois a collecté deux points personnels. Il a d’abord distillé le 0-1 à l’ancien attaquant de Genève-Servette Logan Couture, auteur d’un hat-trick et décoré de la première étoile, à la 16e minute.

What a night for @Logancouture — three very important goals. ? #StanleyCup pic.twitter.com/X3beiPSL6N