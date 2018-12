#DECEMBER21 #OTTvsNJD 2nd period

Here is the whole sequence on the Hall goal, starting by incredible save by Vatanen and co .. then heading up ice for the goal. pic.twitter.com/60ArWpNuWM — John Smith (@NJviDs) December 22, 2018

Les New Jersey Devils ont renoué avec le succès devant leur public, face à un autre mal classé de la Conférence est. Toujours lanterne rouge de ce classement, Nico Hischier et ses coéquipiers ont dominé les Ottawa Senators sur le score de 5 à 2. L’attaquant haut-valaisan de 19 ans a activement contribué à ce succès. Après l’ouverture du score en échappée par Pavel Zacha, les Devils ont doublé la mise à la suite d’un bon travail dans l’arrondi de Hischier, qui a pu pousser le palet vers Taylor Hall, dont le centre impeccable à démarqué Kyle Palmieri pour doubler la mise au milieu de la première période.

Le jeu s’est ensuite complètement emballé à l’entame du deuxième tiers-temps. Matt Duchene a réduit le score après 2’20’’ de jeu, avant que Hall ne lui réponde avec le 3-1 moins de deux minutes plus tard. Encore une minute après, Sami Vatanen et Hischier ont uni leurs efforts en plongeant sur la ligne de leur propre but pour empêcher une nouvelle réduction du score qui semblait inéluctable pour les visiteurs canadiens. Dans l’enchaînement, Palmieri a pu s’échapper en contre et servir Hall au bout de son effort pour définitivement briser le rythme des Senators.

Après le second but de Duchene, Nico Hischier a scellé le score en toute fin de deuxième tiers avec son 9e but de la saison, après avoir insisté sur un rebond à la suite d’un tir de Hall. Le No 1 de la dernière draft a bénéficié d’un temps de jeu de 14’54’’ pour un bilan de +3.

Jonas Siegenthaler a quant à lui pris part au succès à domicile des Washington Capitals sur les Buffalo Sabres, 2-1. Le défenseur zurichois a été crédité d’un bilan de +1 après 12’57’’ passées sur la glace. C’est le dur à cuire Tom Wilson qui a inscrit le but décisif pour les champions en titre à la 48e minute.

Le troisième suisse en lice vendredi a pour sa part connu la défaite. Sven Andrighetto et le Colorado Avalanche ont été battus sur leurs terres par les Chicago Blackhawks, 1-2. L’attaquant zurichois a joué pendant 10’09’’, ne parvenant à adresser qu’un seul tir en direction de la cage des visiteurs.

(nxp)