Nico Hischier a signé son 12e but de la saison 2018-2019 dans la nuit de dimanche à lundi en NHL. A Las Vegas, où les New Jersey Devils se sont inclinés 3-2, le joueur de centre valaisan a inscrit le premier goal de la partie au terme d’un solo époustouflant. Après avoir pris de vitesse deux adversaires, il a déjoué le gardien Malcolm Subban.

NICO HISCHIER WHIPS HOME THE LOOSE PUCK!#NJDevils pic.twitter.com/qOpnJvs8jn — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 6 janvier 2019

La franchise de Newark, qui pointe au 13e rang de la Conférence Est (41 matches, 39 points) à mi-saison, a composé sans Mirco Müller. Le défenseur zurichois a été rayé de l’alignement et n’a plus joué depuis le 18 décembre.

Un autre Suisse a patiné: Jonas Siegenthaler, avec les Capitals de Washington, qui se sont imposés 3-2 à Detroit contre les Red Wings. L’arrière zurichois a obtenu un temps de jeu de 13’56'' et a terminé la partie sur un bilan neutre.

A Glendale, les Arizona Coyotes ont battu les New York Rangers 5-0, et l’ailier Alex Galchenyuk a rendu une fiche de trois points (un but et deux mentions d’aide).