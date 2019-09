Les packs journée sont disponibles

Les 16 meilleures nations se battront pour le titre de champion du monde à Zurich et à Lausanne du 8 au 24 mai 2020.

Pour vivre ce championnat du monde de près et ne rater aucun moment fort, ne manquez pas la prévente des packs journée. Ils sont disponibles à partir du 10 septembre 2019 à 9h00 sur Ticketcorner sous le lien suivant : Packs journée CM



Les packs journée pour le tour préliminaire sont disponibles à partir de CHF 49 pour les matchs à Lausanne et de CHF 69 pour les rencontres à Zurich. Les packs sont valables pour la journée entière et donnent accès à deux ou trois matches. Il est également possible d’acquérir des billets «Follow your Team» permettant de suivre tous les matches d’une équipe nationale (à l’exception de l’équipe de Suisse).



Trouvez les prix et d’informations dans la brochure de billets



Les billets individuels seront mis en vente à partir de février/mars 2020.



Plus d’informations sur le tournoi: 2020.iihfworlds.com