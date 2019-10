L’une des victimes de la fusillade qui a causé la mort de cinq personnes à Kitzbühel (Autriche) dimanche matin est le gardien de l’équipe de hockey locale. Florian Janny, qui avait 24 ans, défendait le filet des Adler Kitzbühel, une formation qui évolue dans la Ligue des Alpes.

R.I.P. Florian Janny ???? ????



Die Ex-Black Wings Linz Goalie, der in dieser Saison für die Adler Kitzbühel in der Alps League am Eis stand, wurde im Alter von 24 Jahren aus dem Leben gerissen.



Ruhe in Frieden .....