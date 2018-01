1. Le Suisse de la nuit

Roman Josi, des Prédateurs de Nashville, a inscrit son huitième de la saison à Los Angeles où la franchise du Tennessee s’est imposée 4-3.

ROMAN JOSI SLAMS IT HOME, 1-0 PREDS! pic.twitter.com/oZQfwhq1Pb — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 7 janvier 2018

Le goal, le 0-1, peut être qualifié de «goal à la Josi». Une supériorité numérique, un lancer sur réception puissant et précis dont le gardien ne peut être que spectateur. En 38 matches, Roman Josi affiche une statistique de 24 points.

Les deux autres Suisses alignés par les Preds (Yannick Weber et Kevin Fiala) n’ont pas laissé de trace sur la feuille de match.

2. La gâchette de la nuit

Les Bruins de Boston ont réalisé un carton contre les Hurricanes de la Caroline. Score: 7-1 (marque acquise à la 31e minute). Dans ce monologue, le vétéran Patrice Bergeron (32 ans) a connu son premier match à quatre buts. Le Québécois a inscrit le 1-0 (en infériorité numérique), le 5-1, le 6-1 et le 7-1.

Quatre buts pour Patrice Bergeron!! ????



Tout ça en deux périodes... #NHLBruins pic.twitter.com/URsLT7rxiB — LNH (@LNH_FR) 7 janvier 2018

Grâce à cette probante victoire, les «BB» démontrent qu’ils forment l’une des équipes de l’heure. N’ont-ils pas empoché 16 succès lors des 21 derniers matches? Et, durant cette séquence, n’ont-ils pas récolté au moins un point à 18 reprises?

Les @NHLBruins affichent un dossier de 16-3-2 lors de leurs 21 derniers matchs... pic.twitter.com/EpXqrpJXks — Stéphane Laberge (@sportslabs) 7 janvier 2018

3. Le oups de la nuit

Il appartient à l’électrisant PK Subban qui a démontré qu’il était humain contre les Kings de Los Angeles.

L’inattention du défenseur des Prédateurs de Nashville a permis à Adrian Kempe de marquer le 1-1.

4. L’astuce de la nuit

Tous les moyens sont bons pour allumer la lampe. Et Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, en a déniché un bon pour enfiler le 2-0 contre les Blues de St.Louis (6-3 au final).

5. Le malheureux de la nuit

Il s’appelle Chris Tanev et porte les couleurs des Canucks de Vancouver. Le défenseur a été contraint de retraiter au vestiaire après avoir patiné pendant 1’32. La raison:

Chris Tanev takes a deflected shot to the face, heads to the room pic.twitter.com/qJch38mgu7 — Jeff Veillette (@JeffVeillette) 7 janvier 2018

Son coéquipier Michael Del Zotto s’est chargé de ramasser les objets perdus par Tanev lors de cette séquence.

Michael Del Zotto picks up what appears to be Chris Tanev's teeth from the ice pic.twitter.com/hBUNOdo5oT — Jeff Veillette (@JeffVeillette) 7 janvier 2018

Le butin: quatre dents.

Overtime: Jagr, la fin?

Jaromir Jagr (45 ans) a-t-il disputé son dernier match en NHL? Selon plusieurs médias, le Tchèque, qui joue peu et qui peine à supporter le rythme des rencontres, négocierait les termes d’une résiliation de contrat avec les Flames de Calgary.

Jaromir Jagr négocierait les termes de son départ de Calgary : https://t.co/u2jnA9n8fd pic.twitter.com/zHvx9pFVh9 — TVA Sports (@TVASports) 7 janvier 2018

Jagr, qui a inscrit un but et collecté six mentions d’aide en Alberta cette saison, pourrait poursuivre sa carrière en Europe (mais pas en KHL où la fenêtre des transferts est close). Selon un insider, il apparaît cependant que l’attaquant tchèque ne participera pas aux Jeux olympiques, même s’il était débarrassé de son contrat NHL.

It also appears as no Olympics for Jaromir Jagr even if he is forced to leave to play in Europe. — Aivis Kalni?š (@A_Kalnins) 7 janvier 2018

Hejduk: maillot retiré

L’Avalanche du Colorado a honoré son ancien attaquant étoile, Milan Hejduk, avant le duel contre le Wild du Minnesota (7-2). Le No 23 du Tchèque est désormais un numéro interdit à Denver.

#23 of Milan Hejduk joins #19 Sakic, #21 Forsberg, #33 Roy, #52 Foote and #77 Bourque at the rafters of Pepsi Center. pic.twitter.com/zWvvm1rlF6 — Aivis Kalni?š (@A_Kalnins) 7 janvier 2018

Voici la vidéo hommage qui a été diffusée au Pepsi Center:

Here’s to memories.

Here’s to celebrations.

Here’s to champions.

Here’s to setting records.

Here’s to growing the game.#HeresToHejduk pic.twitter.com/XEmscxJOSr — Colorado Avalanche (@Avalanche) 7 janvier 2018

(Le Matin)