Nico Hischier semblait un peu crispé en rejoignant le groupe helvétique en cours de route, mardi aux Vernets. Il était évidemment rayonnant hier soir, quelques instants après avoir livré un récital sur la patinoire de Graben sous les yeux de sa famille et de ses proches, à une quarantaine de kilomètres de Naters, son chez-soi.

La Suisse tient son «guide» pour les Mondiaux, un centre capable de donner le ton, de marquer des buts et de bonifier le reste d’une équipe. Le Haut-Valaisan de 20 ans a marqué trois fois en troisième période (3-0, 4-0 et 5-0) - soit la moitié des réussites helvétiques vendredi contre les Bleus - le tout à son premier match international chez les adultes. Le numéro 13 de l’équipe de Suisse n’avait sans doute pas imaginé vivre un début aussi exceptionnel sous le maillot national.

Si tous les projecteurs étaient braqués sur le prodige du hockey suisse, deux autres joueurs ont marqué des points lors de ce premier test face aux Bleus. Le centre de 19 ans, Philippe Kurashev, une sorte de «Hischier Light» (un but, le 6-0, une passe décisive et un tir sur la transversale) ainsi que le défenseur de 18 ans, Jérôme Janis Moser, auteur d’un sans-faute pour ses débuts internationaux.

L'attaquant a été extrêmement convaincant tant offensivement que défensivement dans un rôle de pivot, entouré par les deux fusées, Grégory Hofmann et Andres Ambühl (un but chacun). Le second, déjà épatant en play-off avec le HC Bienne, a été impeccable à côté de Christian Marti (ZSC Lions). «Il me fait penser à Roman Josi», a dit de lui Patrick Fischer. «Il pense vite, il bouge vite et trouve toujours la bonne solution».

Assurément un défenseur qui aura un rôle à jouer dans la lutte qui promet d’être âpre pour les places en vue des Mondiaux de Bratislava, d’autant plus qu’il est désormais acquis que les deux arrières des Nashville Predators, Josi et Yannick Weber, rejoindront la sélection helvétique la semaine prochaine. (nxp)