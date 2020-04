Le monde du hockey sur glace nord-américain s'est réveillé le cœur lourd mardi. Dans un tweet, les Edmonton Oilers ont annoncé que Colby Cave, leur attaquant de 25 ans, venait d'être placé dans un coma artificiel à l'unité des soins intensifs de l’hôpital de Sunnybrook à Toronto.

Selon la franchise, le Canadien aux 67 matches de NHL, qui avait des maux de têtes, a subi une hémorragie cérébrale pendant la nuit alors qu'il était confiné chez lui. Aucun lien avec le Covid-19 n'a pour l'heure été diagnostiqué. «S'il vous plait, gardez Colby et sa femme Emily dans vos prières et vos pensées en ce moment», peut-on lire sur le compte twitter du club.

#Oilers & @Condors forward Colby Cave has been placed in a medically-induced coma & admitted to the critical care unit at Sunnybrook Hospital in Toronto after suffering a brain bleed overnight. Please keep Colby & his wife Emily in your thoughts & prayers at this time. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

Colby Cave a disputé onze rencontres avec les Oilers cette saison pour une réussite et 44 parties avec Bakersfield Condors (AHL). «Colby est une personne incroyable qui a marqué un but génial pour nous cette saison. Toute la famille des Oilers t'envoie maintenant tout son amour et sa force», écrit encore la franchise.

Colby is an awesome person who scored an awesome goal for us this season.



The entire #Oilers family is sending you all our love & strength right now, @Cavemn10.



???????????????? pic.twitter.com/A5uZNmPZMl — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

