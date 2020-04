L'attaquant canadien des Oliers d'Edmonton (NHL), Colby Cave, plongé dans le coma artificiel après une hémorragie cérébrale, est décédé samedi à l'âge de 25 ans, a annoncé son équipe.

Rest in peace, Colby Cave. ???? https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

«C'est avec grande tristesse que nous vous informons que notre Colby Cave est décédé tôt ce (samedi) matin», a indiqué la famille du joueur dans un communiqué publié par les Oilers.

«Je suis sous le choc, tout comme nos familles, mais sachez que notre Colby était aimé de tous, de sa famille, de ses amis, de la famille du hockey sur glace et de tant d'autres», a ajouté son épouse Emily.

Il était confiné

Cave était confiné chez lui dans la banlieue de Toronto, alors que la saison NHL est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, lorsqu'il a été victime d'une hémorragie cérébrale en début de semaine.

Il était depuis hospitalisé dans une unité de soins intensifs et avait subi mardi une opération.

Cave, qui a principalement joué en AHL cette saison avec les Bakersfield Condors, a néanmoins disputé onze matches et marqué un but avec les Oilers. C'était sa deuxième année à Edmonton depuis son arrivée en provenance des Boston Bruins. En quatre saisons en NHL, il a totalisé quatre buts et cinq passes en 67 matches.

Afp