Le puck n’était pas encore engagé pour la première fois entre Fribourgeois et Genevois que le ton était donné lors de l’avant-match. Alors que le speaker tentait tant bien que mal de faire comme si de rien n’était, la mascotte s’est retrouvée au milieu de la patinoire avec un tambour à battre mollement le rythme. Pourquoi était-elle là? Pour qui était-elle là? Est-ce que cela valait vraiment la peine? Beaucoup de questions et finalement bien peu de réponses au coeur d’une soirée exceptionnelle au vu du contexte.

Dans le virage de supporters, une grande banderole «Ici c’est Fribourg» était déployée. Un calicot officiant surtout comme un cache-misère dans une patinoire aussi grande que vide. Et qu’est-ce qu’elle est grande! Durant les pauses, le DJ s’est amusé avec des morceaux des années 80. Entre Céline Dion, France Gall ou encore Jean-Jacques Goldman (sacrée première ligne), l’ambiance était plus proche d’un Giron de Jeunesse à quatre heures du matin que de celle d’un match entre Fribourg et Genève. Il n’a peut-être manqué que les Lacs du Conémara pour finir le tableau.

Sur la glace, les joueurs de FR Gottéron avaient au moins autant d’entrain que le Dragon de tissu avant la rencontre. A leur décharge, les hommes de Christian Dubé avaient bien le droit à un passe-droit après avoir obtenu leur qualification pour les play-off la veille à Berne dans un derby des Zähringen. Christian Dubé, parlons-en. En fin de deuxième période, l’entraîneur a poussé un coup de gueule contre les arbitres. Renvoyé aux vestiaires en fin de deuxième période, il a regardé la fin du match depuis les vestiaires.

Dès que les play-off reprendront leurs droits, GE Servette, excellent hier, défiera Bienne pour un derby qui s’annonce bouillant. De son côté, FR Gottéron se frottera à Zoug. Vivement le retour des émotions.

