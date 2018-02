1. Le but de la victoire pour Hischier

Nico Hischier, des Devils du New Jersey, a livré un match référence contre les Flyers de Philadelphie (victoire 4-3). Le jeune joueur de centre valaisan (19 ans), qui a été décoré de la première étoile, a inscrit le but de la victoire à 87 secondes du coup de klaxon d’une subtile déviation devant le filet d’Alex Lyon.

BLAKE COLEMAN FEEDS A GORGEOUS PASS THAT NICO HISCHIER TAPS IN, DEVILS LEAD 4-3 LATE! pic.twitter.com/w8NBIgzJWx — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 février 2018

Il s’agit du neuvième goal saisonnier du phénomène de Naters, dont la fiche comporte également 22 mentions d’aide. Le No 13 des Diablotins, dont la vitesse a déboussolé les Flyers, a également provoqué deux pénalités, dont une a été purgée par Nolan Patrick, son ancien rival dans la course à la place de No 1 du dernier repêchage.

Du coup, les réseaux de diffusion ne se privent pas d’insister sur la comparaison.

En français: désolé, Nolan Patrick. Ce soir, Nico Hischier était meilleur. Et pas que ce soir…

2. Une charge vicieuse

Radko Gudas, des Flyers de Philadelphie, a pleinement justifié son image de hockeyeur vicieux et dangereux pour la sécurité de ses adversaires.

Radko Gudas with a strange hit on Kyle Palmieri, looked like he tried to jump around him? pic.twitter.com/rx7BYseOaH — Broad Street Hockey (@BroadStHockey) 2 février 2018

Sa dernière victime: Kyle Palmieri, des Devils. Et sa frustration, il l’exprime aussi avec les poings.

Ça sent la visite chez les Préfet de la discipline…

3. Un huitième goal pour Malgin

Denis Malgin, des Panthers de la Floride, a enfilé le game winning goal (le 3-1) à Buffalo contre les Sabres (4-2).

Denis Malgin extends the #FlaPanthers lead to two (3-1): pic.twitter.com/Ipfsahd3mr — The Rat Trick (@FanSidedTheRat) 2 février 2018

Le petit joueur de centre suisse, qui a reçu la deuxième étoile, a ainsi allumé la lampe pour la huitième fois de l’exercice. Et il en était ravi.

.@FlaPanthers forward Denis Malgin says the team had a good start to the game Thursday night but that they let up a little bit and it allowed the Sabres to get close in the second period. #FlaPanthers #NHL #OneTerritory pic.twitter.com/6aNKtWIAmn — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 2 février 2018

4. Un 18e assist pour Fiala

Les Prédateurs de Nashville, avec ses trois Suisses, ont balayé les Kings de Los Angeles (5-0). A cette occasion, Kevin Fiala a ajouté un 18e assist à sa moisson saisonnière. En avantage numérique, le Saint-Gallois a offert le 2-0 à Filip Forsberg.

Filip Forsberg makes it 2-0 Predators early on! pic.twitter.com/6QGWryWi17 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 février 2018

Fiala a aussi subi une charge dangereuse.

Alex Iaffalo goes up high with an elbow on Kevin Fiala. No call on the play. #Preds pic.twitter.com/EBQ8WzZO22 — AtoZSports Nashville (@AtoZSports) 2 février 2018

Le coup d’épaule d’Alex Iaffalo n’a étrangement pas été sanctionné par les officiels.

5. Misère à Montréal, acte 51…

Davantage spectateur qu’acteur en Caroline (2-0 pour les Hurricanes), le Canadien de Montréal a démontré que, même quand il semble avoir touché le fond, il peut tomber plus bas.

Un premier tir après 14'50''…

Victor Mete est l'auteur du premier tir en 1ere période...avec 5:10 à jouer... #CH — Chantal Machabee (@ChantalMachabee) 2 février 2018

Un mutisme offensif qui est devenu une marque de fabrique…

37% des matchs...



19e fois en 51 matchs cette saison que le #CH #Habs inscrit UN but ou moins dans une partie.



Un qualificatif au choix ici: — Daniel Melançon (@DanMelancon) 2 février 2018

La misère est confirmée et accentuée par le capitaine Max Pacioretty, dont les jours semblent comptés au Centre Bell. L’Américain est plus lucide face aux micros que face aux portiers adverses.

«Ce n'est pas comme si on ratait 10 chances par match, on ne crée rien du tout» Max Pacioretty pic.twitter.com/QZoWQKEBY5 — L'Antichambre (@Antichambre) 2 février 2018

Dans la débâcle, on se console comme on peut…

Les chances augmentent pour gagner la loterie du premier choix au repêchage ! — Pierre Durocher (@PDurocherJDM) 2 février 2018

Overtime

Mention à cette parade de Tuukka Rask, des Bruins de Boston (succès 3-1 contre St.Louis).

Révérence aussi pour cet arrêt d’Al Montoya, des Oilers d’Edmonton, contre l’Avalanche (4-3 ap pour Colorado).

Un blanc, cela arrive même aux meilleurs. N’est-ce pas Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas (succès 3-2 ap contre les Jets de Winnipeg)?

(Le Matin)