Face à une équipe grisonne qui patine sans cesse à rebours, les Vaudois ont réalisé un joli petit exploit: livrer deux premiers tiers-temps encore plus moches que la mascotte des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020 présentée à l’occasion de cette rencontre. Il faut dire que pour rivaliser avec l’incarnation des pires cauchemars des enfants (Yodli pour les intimes), il fallait avoir de sacrées ressources. Pourtant, les hommes de Ville Peltonen semblent y avoir mis tout leur coeur avec une application quasi masochiste.

S’il ne l’a admis qu’à demi-mots à la fin du match le coach finlandais des Lausannois a été contraint de hausser le ton lors de la seconde pause pour tenter de mettre fin au désastre en train de se dérouler sous ses yeux (on parle du match et plus de la mascotte). Car l’implication défensive n’était jusqu’alors que polie. Le message du technicien semble avoir été reçu 5/5 puisque hormis l’anecdotique but d’Inti Pestoni, les Rhétiques n’ont plus franchement mis Sandro Zurkirchen en danger lors des vingt dernières minutes.

Il y a finalement eu plus de peur que de mal pour le Lausanne HC qui a trouvé un moyen de s’imposer sur le tard grâce à deux buts coup sur coup de Cory Emmerton et Ronalds Kenins. Pour paraphraser l’un des plus grands poncifs sportifs, «l’important c’est les trois points». De ce match face à Davos, il n’y a pas grand-chose d’autre à en retirer si ce n’est une capacité de réaction et une force de caractère qui peuvent avoir leur importance dans les moments chauds à venir. Et dès ce week-end avec deux rencontres compliquées tant à Zoug qu’à domicile face à GE Servette.

Demeure une question: qu’est-ce qui est le plus à même de donner des cauchemars entre la mascotte des JOJ 2020 et les deux premiers tiers-temps du Lausanne HC face à Davos? On a bien une petite idée même si les deux n’étaient pas beaux à voir.

Lausanne - Davos 5-3 (1-1 1-1 3-1)

Malley 2.0, 6336 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Fonselius (Fin); Progin et Duarte.

Buts: 9e Corvi (Pestoni) 0-1.15e Frick (Leone) 1-1. 31e Vermin (Bertschy) 2-1. 36e Bader 2-2. 44e Emmerton (Jeffrey, Genazzi/5 c 4) 3-2. 48e Kenins (Genazzi, Jeffrey) 4-2. 59e Pestoni (Lindgren) 4-3. 59e Vermin (Bertschy) 5-3.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Bertschy, Mitchell, Vermin; Moy, Emmerton, Jeffrey; Leone, In-Albon, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Herren. Entraîneur: Peltonen.

Davos: Senn; Du Bois, Payr; Buchli, Barandun; Bachofner, Jung; Heinen, Heldner; Rödin, Lindgren, Ambühl; Pestoni, Corvi, Meyer; Frehner, Bader, Baumgartner; Kessler, Aeschlimann, Egli. Entraîneur: Vitolins.

Notes: Lausanne sans Simic, Boltshauser, Junland (blessés), Traber ni Schelling (surnuméraire). Davos sans M.Wieser (suspendu), Hischier, Nygren, Sandelli, D.Wieser, Paschoud, Stoop (blessés), Kparghai ni van Pottelberghe (prêtés en Swiss League). Tir sur le poteau: Grossmann (51e).

Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 3 x 2’ contre Davos. (nxp)