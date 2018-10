Roman Josi (28 ans) a inscrit son premier but de la saison lors de la victoire facile de Nashville face à Winnipeg jeudi (3-0). Le défenseur bernois a fait trembler les filets d’un tir puissant au milieu du troisième tiers.

Du côté de New Jersey, Nico Hischier et Mirco Müller se sont aussi mis en évidence. Les deux joueurs suisses ont participé activement au festival des Devils - 6-0 face au champion en titre Washington! - avec une assist chacun. Timo Meier a lui été battu avec San Jose (défaite 3-2 ap face aux New York Rangers) mais il a également délivré une assist pour l’ouverture du score des Sharks. (nxp)