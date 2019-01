Sven, on vous a bien observé durant l’entraînement de l’Avalanche du Colorado ce vendredi matin. Il y a un élément qui vous distingue de vos coéquipiers. Savez-vous lequel? Non!

Vous souriez tout le temps. Même en plein effort. C’est ma nature. Je suis une personne joyeuse et j’adore rire. Et puis, avoir le sourire à l’entraînement, c’est normal: j’ai la chance de jouer dans la NHL, je fais ce que j’aime toute la journée.

Pourtant, vous jouez peu, à peine plus douze minutes par match au sein du quatrième trio. Vous auriez un bon motif de tirer la tronche... Quand même pas. Je ne peux rien faire d’autre que d’accepter ce rôle et de continuer à travailler avec le sourire dans le but d’obtenir un peu plus de temps de jeu.

On a l’impression que votre blessure à un pied subie à la fin du camp d’entraînement ne vous a pas permis de vous battre pour une place dans le top 6, derrière les trois «monstres» que sont Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog. On se trompe? C’est difficile à l’affirmer. J’ignore quel aurait été mon sort si cette blessure n’était pas survenue. Durant le camp, c’est sûr, j’étais dans le coup pour espérer un poste dans le top 6 ou le top 9. Mais cela ne sert à rien de se lamenter. Vous savez, je suis un adepte de la pensée positive et je suis convaincu que mon travail finira par payer.

On insiste. Mais vous êtes un joueur moderne, rapide, avec de bonnes mains. Votre présence sur un quatrième bloc s’apparente à un gâchis, non? A la fin de la journée, c’est le coach qui décide, il faut donc que vous lui posiez la question (ndlr: on a tenté notre chance, mais sans succès). Moi, je me dois d’être bon dans le registre qui m’est confié.

Votre contrat d’une valeur de 1,4 million de dollars américains arrivera à échéance à la fin de la saison. Êtes-vous anxieux pour votre avenir à Denver ou dans la Ligue? Non, je ne veux pas me rajouter de la pression de manière inutile. Mon influx, je le conserve pour essayer d’influencer ce que je peux maîtriser, c’est-à-dire mon hockey.

Un retour en Suisse constitue-t-il une option envisageable? Non, aucune chance!

Pourquoi? Parce que je joue dans la NHL et que je suis un joueur de NHL. La Suisse, ainsi que l’Europe de façon plus globale, ne sont pas dans mes projets.

Votre détermination fait plaisir à entendre! Avec l’expérience, j’ai acquis la conviction que rien n’est jamais facile et gratuit. Ma situation est un peu à l’image de toute ma vie: rien n’a jamais été simple, rien ne m’a jamais été donné. Mais quand on ne baisse pas les bras et qu’on travaille, on est récompensé.

Vous êtes en couple avec Bailey, une jeune Américaine que vous avez rencontré à un match de NFL des Denver Broncos. Est-ce à dire que vous imaginez votre vie, même après le hockey, aux Etats-Unis? Je ne peux pas l’affirmer avec certitude. Mais oui, je pense que je resterai vivre sur le continent nord-américain.

Bye bye la Suisse donc? Non! Comme je fais tous les étés depuis que j’avais effectué mon dernières années avec le repêchage en Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec, je rentrerai au pays pendant les mois chauds. Une visite à la famille et aux amis, c’est sacré. (nxp)