Hockey sur glace Un tir flashé à 163 km/h

1. Le plus rapide, c’est McDavid

L’espace d’une fin de semaine, la NHL vit sous le thème «Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil». Les meilleurs joueurs de la Ligue sont réunis à Tampa Bay pour le All Star Week-End. Si le match des Étoiles aura lieu aujourd’hui, la mise en bouche s’est tenue la nuit dernière. Au menu, les exercices d’habiletés, formes revisitées et modernisées du génial «Hockey Solo» imaginé et orchestré par le regretté Bernard Vité il y a 40 ans en Suisse romande.

Parmi les six épreuves au programme, on a retenu…

… la vitesse de Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, qui a remporté le concours du patineur le plus rapide pour une deuxième année consécutive. Il a effectué le parcours en 13’’45.

Ne clignez pas des yeux. ????@cmcdavid97 a remporté l'épreuve du Patineur le plus rapide Enterprise pour la deuxième année de suite. pic.twitter.com/Y26ocJC6im — LNH (@LNH_FR) 28 janvier 2018

… le brio de Marc-André Fleury, le gardien des Golden Knights de Vegas, qui a stoppé ou détourné (et bénéficié d’un petit coup de pouce de ses poteaux aussi) quatorze tentatives de suite de joueurs qui se présentaient en échappée.

Flower? Brick wall? Call Marc-Andre Fleury whatever you want, the dude made 14 straight saves. ???? #NHLAllStar pic.twitter.com/GMi9tIjDDM — NHL (@NHL) 28 janvier 2018

… la puissance d’Alex Ovechkin, des Capitals de Washington. Son tir a été flashé à 101,3 mph (soit, selon le précieux Google, à 163 km/h).

SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41 — NHL (@NHL) 28 janvier 2018

… la dextérité de Brock Boeser, des Canuck de Vancouver, dans le défi du tir de précision.

Goalies, you've been warned. This @BBoeser16 kid is one heck of a shooter.



He snags the Accuracy Shooting competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/ULNHsT6hj8 — NHL (@NHL) 28 janvier 2018

Bien sûr, comme d’hab, il y a aussi eu quelques fantaisies. Et, quand il s’agit de déconner, PK Subban, des Prédateurs de Nashville, est rarement assis à côté de radiateur.

2. Les retrouvailles Therrien-PK

Puisqu’on parle de PK Subban…

On rembobine. Il y a dix-mois mois, le défenseur électrisant qui était devenu le joueur le plus populaire à Montréal, avait été cédé aux Prédateurs de Nashville en retour de Shea Weber.

Durant cet été 2016, selon les racontars, Michel Therrien (alors entraîneur en chef du CH) était tanné des facéties, des revirements et de l’indiscipline de PK. D’où l’échange, une transaction qui est toujours considérée comme un traumatisme par les partisans du Tricolore.

Depuis, Michel Therrien a été congédié (c’était le 14 février 2017) et Subban épate la galerie à Nashville.

Les deux hommes ont fumé le calumet à Tampa Bay, où Therrien s’était rendu à titre de consultant pour la chaîne de télévision «TVA Sports».

Il n’empêche qu’il y a un de ces deux hommes qui doit avoir un gros sourire intérieur…

3. Le pirate Karlsson

Dans le chapitre des facéties, Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa, n’est pas mal non plus.

Voici dans quel costume le Suédois s’est présenté à l’aréna (en compagnie de Victor Hedman du Lightning).

erik kARRRRRRlsson LOL pic.twitter.com/OEMhXBRQJs — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 28 janvier 2018

Le show s’est poursuivi sur la glace.

.@ErikKarlsson65 may be permanently living as a pirate now. pic.twitter.com/ynRybODjlr — NHL GIFs (@NHLGIFs) 28 janvier 2018

4. Seattle, c’est pour 2020

Lors d’une conférence de presse, Gary Bettman, le commissaire de la NHL, a affirmé que le processus d’expansion pour l’implantation d’une 32e franchise à Seattle était en route.

Gary Bettman préfère toujours Seattle à Québec https://t.co/qaNTAB1s3h — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 28 janvier 2018

A l’origine du projet, on trouve Jerry Bruckheimer, un producteur hollywoodien. Le coût pour l’obtention d’une franchise est de 650 millions de dollars US (soit 150 de plus que le montant payé par Las Vegas). Et le premier match de cette équipe basée dans l’Etat de Washington devrait avoir lieu à l’entame de la saison 2020-2021. Pour autant qu’un lock-out ne soit pas décrété…

5. Price signe un maillot des Islanders

Comment interpréter le geste?

Courtoisie à l’égard d’un jeune fan? Maladresse? Message lancé à la direction du Canadien de Montréal?

Il n’empêche: Carey Price a posé sa griffe sur le chandail d’une autre organisation que la sienne alors que les rumeurs de reconstruction de l’équipe d’intensifient dans la métropole québécoise. (Le Matin)