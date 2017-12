Il s’appelle Nate Vila. Il a 22 ans.

Il s’était rendu à la patinoire de Springfield pour assister à un match d’American Hockey League entre les Thunderbirds de Springfield et les Sound Tigers de Bridgeport en transport public.

Il est rentré chez lui en voiture, au volant d’une Mercedes flambant neuve. La raison? La voici.

Nate Vila from W. Springfield has enlisted in the @USArmy and will be reporting to Fort Benning, GA. He just won a new 'Benz from @mbspringfield in this Shoot to Win Contest! You think this was #SCTOP10 worthy?



Happy Holidays and thank you for your service! pic.twitter.com/gnKMAQLKQq